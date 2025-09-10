Рубрики
Ткачова Марія
В Варшаве вызвали в МИД временного поверенного по делам россии Андрея Ордаша, который перед этим успел выступить с рядом обвинений в адрес Украины. Общаясь с российскими пропагандистскими медиа, он заявил, что Польша вроде бы ограничивается "голословными обвинениями" в деле нарушения ее воздушного пространства.
Комментарий дипломата рф в Варшаве
Ордаш отметил, что Варшава и раньше выдвигала претензии из-за российских ракет или беспилотников, которые залетали на территорию страны, но вроде бы "не давала доказательств". Кроме того, он обвинил Польшу в попытках приписать Москве диверсии, утверждая, что их якобы совершают украинцы. При этом дипломат умолчал о роли ФСБ, которое, по данным следствия, подкупал исполнителей.
Представитель россии даже заявил, что полякам стоит задуматься, кому на самом деле был выгоден инцидент с нарушением воздушного пространства.