В Варшаве вызвали в МИД временного поверенного по делам россии Андрея Ордаша, который перед этим успел выступить с рядом обвинений в адрес Украины. Общаясь с российскими пропагандистскими медиа, он заявил, что Польша вроде бы ограничивается "голословными обвинениями" в деле нарушения ее воздушного пространства.

Комментарий дипломата рф в Варшаве

Ордаш отметил, что Варшава и раньше выдвигала претензии из-за российских ракет или беспилотников, которые залетали на территорию страны, но вроде бы "не давала доказательств". Кроме того, он обвинил Польшу в попытках приписать Москве диверсии, утверждая, что их якобы совершают украинцы. При этом дипломат умолчал о роли ФСБ, которое, по данным следствия, подкупал исполнителей.

Представитель россии даже заявил, что полякам стоит задуматься, кому на самом деле был выгоден инцидент с нарушением воздушного пространства.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Вицепрезидент США Джей Ди Вэнс заявил, что Дональд Трамп не видит смысла в дальнейшей экономической изоляции россии, если будет достигнут мир. В интервью One America News он рассказал, что президент уже донес эту позицию как европейским партнерам, так и представителям России.

По словам Венса, экономическое сотрудничество может стать стимулом для Москвы завершить войну. Он пояснил, что Трамп стремится остановить убийства и после прекращения войны готов рассматривать ряд выгодных для США экономических соглашений. Вэнс подчеркнул, что, независимо от отношения к России, она обладает значительными ресурсами — нефтью, газом и полезными ископаемыми. По его мнению, мир откроет возможности для продуктивных отношений как с Москвой, так и с Киевом.

