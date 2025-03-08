Дипломат рассказал, как Путин "играет в Трампа"

Украинский дипломат Роман Бессмертный считает, что российский диктатор Владимир Путин пытается "играть в Трампа", чтобы реализовать свои цели на войне – уничтожение Украины и украинцев.

Путин и Трамп. Фото из открытых источников

Роман Бессмертный в интервью телеканалу "Эспрессо" заявил, что Путин пытается использовать президента США Дональда Трампа для давления на Украину. По его словам, российский диктатор подыгрывает Путину информационными заявлениями из Кремля.

"Для Путина нынешняя ситуация, которая называется "игра в Трампа", — попытаться использовать Трампа для того, чтобы давить на Украину. Вот в чем сюжет, если брать информационную линию, она так и реализуется: подыгрывая Дональду Трампу, действительно играть на параллелях информационных сообщений", — сказал дипломат.

Бессмертный отмечает, что, несмотря на заявления Путина о якобы его готовности к миру, он не отказывается от своих главных целей на войне в Украине.

"Мы с вами прекрасно понимаем, что главная цель Путина — уничтожение Украинского государства и украинской нации, то есть позиция Москвы — не должна существовать Украина, украинцы. Нам понятна цель Путина и его инструмент, используя Дональда Трампа", — подчеркнул Бессмертный.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия стала больше атаковать Украину после телефонного разговора Трампа и Путина. Кроме того, после решения администрации Трампа прекратить военную помощь и обмен разведданными, Россия совершила самую большую комбинированную атаку ракетами и дронами в 2025 году.

Также "Комментарии" писали, что глава разведки США объяснила, почему Трамп остановил военную помощь Украине — Зеленский воспринимал ее как "должное".



