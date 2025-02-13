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Дипломат оценил вероятность мирного соглашения между Украиной и РФ: к чему приведет план Трампа

По мнению бывшего главы МИДа, украинцы не согласятся на мирное соглашение без возвращения своих территорий, прекращения боевых действий и обстрелов по всей стране.

сегодня, 12:30
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Клименко Елена

Дональд Трамп может быть способен заставить Украину и Россию договориться о прекращении огня, но удержать этот мир будет очень тяжело. Новое мирное соглашение может оказаться таким же эффективным, как и Минский и Нормандский форматы. Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью для подкаста на YouTube-канале Gabrielius Landsbergis.

Дипломат оценил вероятность мирного соглашения между Украиной и РФ: к чему приведет план Трампа

Фото: из открытых источников

"Возможно ли, что Трамп заставит обе стороны договориться о прекращении огня? Это теоретически возможно. Но сможет ли это прекращение огня удержаться? Думаю, что это будет очень сложно", — отметил Кулеба.

По словам Кулебы, он не верит, что Трамп сможет завершить войну.

"Завершит ли Трамп этот конфликт? Я не верю в это, поскольку война закончится только в том случае, если Путин признает украинскую независимость и факт того, что Украина является частью Запада", — уверен эксминистр, отметив, что такое восприятие маловероятно.

Кулеба также считает, что новые мирные соглашения не будут работать иначе, чем Минский и Нормандский форматы.

"Мы все помним, как работали Минский процесс и Нормандский формат. Я думаю, что нет причин верить, что новые соглашения будут работать иначе, чем это было в Минске и Норманде", — сказал он.

Кулеба также отметил, что украинцы не согласятся на мирное соглашение без возвращения своих территорий, прекращения боевых действий и обстрелов по всей стране. Он отметил, что неприемлемые мирные договоренности могут привести к радикализации украинского общества, а политики, которые согласятся на такие условия, поставят под угрозу свою жизнь.

"Нельзя иметь иллюзий, что включение Путина в мирные переговоры сдержит его попытки подрывать ситуацию в Украине изнутри", — подытожил экс-министр.

Как уже писали "Комментарии", в рамках потенциального соглашения с администрацией Дональда Трампа США и Украина могут добывать полезные ископаемые на украинской территории, рассказал Владимир Зеленский.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Op2xK6juPf0&ab_channel=GabrieliusLandsbergis
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