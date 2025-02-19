Дипломат объяснил, почему не стоит искать "зраду" в переговорах РФ без Украины

В ходе встречи делегаций США и России в Саудовской Аравии обсуждались не только вопросы Украины, но и стратегический контроль над вооружением, энергоносителями, а также региональная безопасность на Ближнем Востоке, поэтому не следует паниковать из-за отсутствия Украины на этих переговорах. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Украинскому радио.

Россия и США. Фото: из открытых источников.

Климкин отметил, что некоторые вопросы не были оглашены на пресс-конференции, поэтому важно оценивать результаты последующих действий как США, так и России.

Мы видим, что США пытаются частично восстановить дипломатические связи с Кремлем. Это может быть рисковано для нас, поскольку такие переговоры могли бы стать основой для достижения мира, но не являются начальными условиями для контактов", — подчеркнул он.

Дипломат также пояснил, что встреча длилась более четырех часов и охватывала многие важные аспекты, в частности контроль над вооружением, энергоносители, цену на нефть и газ и вопросы безопасности на Ближнем Востоке.

"Не стоит сразу создавать панику из-за того, что нас не пригласили в начале. Они согласились формировать группы для решения непосредственно касающихся нас вопросов. В России такие группы уже давно сформированы", — сказал Климкин.

Он добавил, что критически важно для Украины сформировать свою команду для переговоров, чтобы процесс не проходил без участия. "Нам необходимо иметь сильную позицию, работая вместе с Европой и США. Пока мы ее не имеем, но это вопрос ближайших дней", — подчеркнул экс-министр.

В то же время, президент Зеленский заявил, что США помогли Путину выйти из международной изоляции и даже начали воспринимать его как "жертву". Журналисты The Telegraph обратили внимание, что на этом саммите Зеленский оказался на обочине и одна из причин этого — обе делегации согласились на проведение выборов в Украине перед подписанием любого мирного соглашения.

Ранее "Комментарии" писали, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк жестко раскритиковал состоявшиеся в Саудовской Аравии переговоры между Россией и США, назвав их платформой для новых российских "ультиматумов".