Дипломат об окончании войны: встретились помощники Отмороженного Деда и Санты без Святого Николая

Дипломат, бывший посол Украины в США Валерий Чалый отметил, что не слышал о том, что сегодня должна завершиться война, однако разговоры о том, что имела место какая-то значимая встреча, он слышал.

Переговоры о прекращении войны

"О том, что войне – конец, честно – еще не знаю. О встрече что-то слышал. Поговаривают, что помощник Отмороженного Деда встречался с помощниками Санты на предмет померяться длиной посохов… Кажется мне, что без Святого Николая, который сейчас полетел к нашим героическим мужчинам и женщинам на передовую, эти замеры не к чему не приведут", — отметил Чалый.

Отреагировал на информацию о том, что война может остановиться 30 декабря и военный Кирилл Сазонов.

"Я на всякий случай вместо того, чтобы отдыхать уже, пошел и сожрал 4 сардельки. Говорю собратьям — если Гордон прав, то утром могут объявить окончание войны и сразу снимут с котлового обеспечения и еще заставят сдать все продукты. Надо заранее поесть. Все смеются, никто в это не верит. А шуток по поводу этих прогнозов уже много было еще 5 ноября", — написал в Телеграмме военный.

В свою очередь лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" отметил, что он лично не прочь, чтобы война закончилась хоть прямо сейчас, все также зависит и от условий ее окончания, однако маховик войны набрал такие обороты, что каждый понимает невозможность ее резкой остановки.

"Однако среди этого мрака можем увидеть лучик света – хорошие новости ожидаем на днях, и надеюсь не одни", – добавил в Телеграмме военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Дмитрий Гордон заявил о том, что 30 декабря должна остановиться война. Однако эксперты не верят в такое развитие ситуации, хотя и допускают вероятность проведения каких-либо тайных переговоров.



