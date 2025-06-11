Дипломат назвал финал для Путина: на какой шаг может пойти диктатор РФ

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Slava Kot
После ударов по аэродромам России в рамках спецоперации "Паутина" российский диктатор Владимир Путин попытается поднять планку войны в Украине. Однако глава правления Украинского кризисного медиацентра и бывший посол Валерий Чалый считает, что это может стать концом Путина.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Валерий Чалый в эфире телеканала "Эспрессо" высказал свое мнение по поводу последствий спецоперации "Паутина" для России. По его словам, это стало оскорблением Путина и теперь глава Кремля попытается пойти на новые шаги.
Украинский дипломат считает, что у Путина есть три шага, которые он может обдумывать. Первым вариантом Чалый называет полную мобилизацию в России для привлечения дополнительных 300 тыс. военных на фронт.
Второй сценарий, по его мнению, заключается в новых ядерных угрозах и попытках запугать оружием массового уничтожения, тогда как третий вариант – заявления, что Россия может воевать столько сколь угодно. Однако Чалый считает, что Путин не реализует ни один из этих вариантов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский озвучил настоящий план Путина по Украине.
Также "Комментарии" писали, что прошли две недели, которые Трамп дал, чтобы убедиться, обманывает ли его Путин.
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