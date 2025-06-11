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Дипломат назвал финал для Путина: на какой шаг может пойти диктатор РФ

Путин может попытаться реализовать три сценария в ответ на спецоперацию "Паутина".

сегодня, 15:27
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Автор:
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Slava Kot

После ударов по аэродромам России в рамках спецоперации "Паутина" российский диктатор Владимир Путин попытается поднять планку войны в Украине. Однако глава правления Украинского кризисного медиацентра и бывший посол Валерий Чалый считает, что это может стать концом Путина.

Дипломат назвал финал для Путина: на какой шаг может пойти диктатор РФ

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Валерий Чалый в эфире телеканала "Эспрессо" высказал свое мнение по поводу последствий спецоперации "Паутина" для России. По его словам, это стало оскорблением Путина и теперь глава Кремля попытается пойти на новые шаги.

"Я думаю, что они сейчас будут принимать решения. Путин попытается разделить ответственность, поднять еще планку, еще выше. И это поднятие планки — это будет финал... Он должен сейчас снова показать, что он там царь, объединить вокруг себя", — заявил Чалый.

Украинский дипломат считает, что у Путина есть три шага, которые он может обдумывать. Первым вариантом Чалый называет полную мобилизацию в России для привлечения дополнительных 300 тыс. военных на фронт.

Второй сценарий, по его мнению, заключается в новых ядерных угрозах и попытках запугать оружием массового уничтожения, тогда как третий вариант – заявления, что Россия может воевать столько сколь угодно. Однако Чалый считает, что Путин не реализует ни один из этих вариантов.

"И все это будет блефом, но, к сожалению, не блефом на следующий период, который, на мой взгляд, уже критичен не только для Украины, но и для России. Это осень-весна. Я называю это окном возможностей, это не значит, что точно войну можно так остановить, но точно большое окно возможностей", — добавил Чалый.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский озвучил настоящий план Путина по Украине.

Также "Комментарии" писали, что прошли две недели, которые Трамп дал, чтобы убедиться, обманывает ли его Путин.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ScdUZNkwcYc&ab_channel=Espreso.TV
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