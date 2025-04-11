Диктатору нужны торги: стали известны подлинные цели присутствия окупантов на Сумщине

Атаки российских войск на территории Сумской и Харьковской областей преследуют как военные, так и политические цели. Такое мнение в эфире "Radio NV" озвучил генерал-лейтенант в отставке, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

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По его словам, цель агрессора в военном плане – создать буферную зону на приграничных территориях. В политическом же аспекте усилить свои позиции перед переговорами.

"Идея Путина в том, чтобы добавить в "успехи" новую административную единицу — например, Сумскую область. Это позволяет ему демонстрировать определенные "достижения" в так называемой спецоперации. Угроза остается и на Харьковщине. Речь идет даже о возможном продвижении вглубь Днепропетровщины — хотя бы на сотню-другую метр. Кремля свидетельствует, что Москва рассматривает возможность выхода на новый этап дипломатических переговоров", – пояснил Романенко.

Аналитики Института изучения войны (ISW) также отмечают, что российские силы активизировались в районе границ Сумской области. Однако, по их мнению, в ближайшее время масштабного наступления на город Сумы не стоит ожидать, если Россия не опрокинет значительные резервы.

Пока, как пишут в ISW, в Курской области не наблюдается существенного наращивания вражеских войск — именно это могло бы свидетельствовать о подготовке к более масштабной операции. Аналитики считают, что российское командование делает ставку на достижение своих целей минимальными силами без существенной перегруппировки

Ранее портал "Комментарии" писал, что на карте аналитического проекта DeepState зафиксировано расширение "серой" зоны между пограничными селами Журавка и Басовка в Сумской области.



