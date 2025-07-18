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Диктатор почувствовал силу: к чему может прибегнуть Путин за 50 дней от Трампа

Кремль уже воспринимает угрозы Трампа как пустые слова без реальных намерений.

18 июля 2025, 08:15
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Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп дал Владимиру Путину 50 дней на заключение мирного соглашения с Украиной. Некоторые эксперты предполагают, что Россия может активизировать военные действия, стремясь за это время захватить как можно больше украинской земли. Однако Дмитрий Жмайло, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, в интервью "Украинскому радио" высказал скептическую оценку по поводу таких предположений.

Диктатор почувствовал силу: к чему может прибегнуть Путин за 50 дней от Трампа

Фото: из открытых источников

Жмайло подчеркнул, что Россия уже максимально задействовала свои ресурсы и нынешний уровень боевых действий отражает все возможности. Войска РФ активно используют все доступные силы, включая поддержку Северной Кореи, однако это не позволяет увеличить темпы наступления. По мнению эксперта, все потенциальные разрушительные действия России уже были реализованы.

Исполнительный директор отметил, что единственная опасная угроза – применение ядерного оружия, но Китай сдерживает Россию от такого шага. Поэтому, по словам Жмайло, вряд ли РФ за отведенный Трампом срок способна кардинально изменить ход войны.

Также аналитик подчеркнул, что ключевой вопрос – как отреагируют Соединенные Штаты в случае игнорирования ультиматума. По его словам, предварительные угрозы Трампа о санкциях за отсутствие прогресса в Стамбуле так и не воплотились, что усилило уверенность Путина в своих действиях.

Жмайло добавил, что Путин чувствует усиление поддержки со стороны Китая, поэтому сейчас для Украины важно укрепить сотрудничество с США и максимально быстро получить современное вооружение для фронта.

Портал "Комментарии" уже писал, что украинские войска достигли локального успеха вблизи стратегического города Покровск Донецкой области. Как сообщает Институт изучения войны (ISW) в своем отчете за 16 июля, подразделения ВСУ продвинулись к юго-востоку от населенного пункта Новоэкономическое, расположенного к востоку от Покровска.



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