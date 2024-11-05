Дикий призывает к решительным мерам: уклонение от мобилизации должно караться тюрьмой

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Черновалова Кристина
В Украине существенно упали темпы мобилизации — новых солдат призывают гораздо меньше, чем нужно для компенсации военных потерь. Бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий предупредил о ситуации, сложившейся в украинской армии.
Экс-командир Дикий: уклонение от мобилизации нужно криминализировать
В августе и сентябре 2023 года мобилизация достигала около 35 тысяч человек в месяц, однако с октября это количество резко упало до уровня ниже мая прошлого года. Это значительное сокращение темпов мобилизации уже начинает угрожать боеспособности армии, отметил Дикий в эфире "Эспрессо".
Еще осенью 2023 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный высказался, что Украине для усиления обороноспособности необходимо около полумиллиона новых военных. Сейчас эта цифра даже более актуальна, ведь ситуация с мобилизацией ухудшилась.
Дикий также призвал к более жестким решениям в законодательстве, чтобы усилить мобилизационные процессы. Он предлагает установить предельный срок службы и предусмотреть уголовную ответственность за уклонение от мобилизации. Речь идет о том, чтобы вместо штрафов в размере 25 тысяч гривен нарушители могли получить тюремный срок.
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