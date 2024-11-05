logo

BTC/USD

68811.52

ETH/USD

2444.08

LTC/USD

65.88

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

45.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Дикий призывает к решительным мерам: уклонение от мобилизации должно караться тюрьмой
commentss НОВОСТИ Все новости

Дикий призывает к решительным мерам: уклонение от мобилизации должно караться тюрьмой

Дикий призывает к решительным мерам: уклонение от мобилизации должно караться тюрьмой

сегодня, 13:38
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

В Украине существенно упали темпы мобилизации — новых солдат призывают гораздо меньше, чем нужно для компенсации военных потерь. Бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий предупредил о ситуации, сложившейся в украинской армии.

Дикий призывает к решительным мерам: уклонение от мобилизации должно караться тюрьмой

Экс-командир Дикий: уклонение от мобилизации нужно криминализировать

В августе и сентябре 2023 года мобилизация достигала около 35 тысяч человек в месяц, однако с октября это количество резко упало до уровня ниже мая прошлого года. Это значительное сокращение темпов мобилизации уже начинает угрожать боеспособности армии, отметил Дикий в эфире "Эспрессо".

"Летом был подъем и мобилизации, и добровольного рекрутинга — где-то до 35 тысяч в месяц. В сентябре и октябре цифры просели до уровня ниже мая прошлого года. Сегодня мы набираем в полтора раза меньше людей в месяц, чем за это время составляют наши санитарные потери. Украинская армия физически тает, и это ведет нас к катастрофе", — предупредил он.

Еще осенью 2023 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный высказался, что Украине для усиления обороноспособности необходимо около полумиллиона новых военных. Сейчас эта цифра даже более актуальна, ведь ситуация с мобилизацией ухудшилась.

"Залужный еще осенью 2023 года озвучил цифру полмиллиона. С тех пор не только ничего к лучшему не изменилось, а стало значительно хуже. То есть, если год назад нам требовались полмиллиона, то сейчас срочно нужно минимум столько", — подчеркнул ветеран АТО.

Дикий также призвал к более жестким решениям в законодательстве, чтобы усилить мобилизационные процессы. Он предлагает установить предельный срок службы и предусмотреть уголовную ответственность за уклонение от мобилизации. Речь идет о том, чтобы вместо штрафов в размере 25 тысяч гривен нарушители могли получить тюремный срок.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-potribno-negayno-ukhvaliti-zhorstki-zakonodavchi-rishennya-y-kriminalizuvati-ukhilennya-vid-mobilizatsii-ekskomandir-dikiy
Теги:

Новости

Все новости