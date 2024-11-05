Дикий призывает к решительным мерам: уклонение от мобилизации должно караться тюрьмой

В Украине существенно упали темпы мобилизации — новых солдат призывают гораздо меньше, чем нужно для компенсации военных потерь. Бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий предупредил о ситуации, сложившейся в украинской армии.

Экс-командир Дикий: уклонение от мобилизации нужно криминализировать

В августе и сентябре 2023 года мобилизация достигала около 35 тысяч человек в месяц, однако с октября это количество резко упало до уровня ниже мая прошлого года. Это значительное сокращение темпов мобилизации уже начинает угрожать боеспособности армии, отметил Дикий в эфире "Эспрессо".

"Летом был подъем и мобилизации, и добровольного рекрутинга — где-то до 35 тысяч в месяц. В сентябре и октябре цифры просели до уровня ниже мая прошлого года. Сегодня мы набираем в полтора раза меньше людей в месяц, чем за это время составляют наши санитарные потери. Украинская армия физически тает, и это ведет нас к катастрофе", — предупредил он.

Еще осенью 2023 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный высказался, что Украине для усиления обороноспособности необходимо около полумиллиона новых военных. Сейчас эта цифра даже более актуальна, ведь ситуация с мобилизацией ухудшилась.

"Залужный еще осенью 2023 года озвучил цифру полмиллиона. С тех пор не только ничего к лучшему не изменилось, а стало значительно хуже. То есть, если год назад нам требовались полмиллиона, то сейчас срочно нужно минимум столько", — подчеркнул ветеран АТО.

Дикий также призвал к более жестким решениям в законодательстве, чтобы усилить мобилизационные процессы. Он предлагает установить предельный срок службы и предусмотреть уголовную ответственность за уклонение от мобилизации. Речь идет о том, чтобы вместо штрафов в размере 25 тысяч гривен нарушители могли получить тюремный срок.