logo

BTC/USD

117968

ETH/USD

3569.82

USD/UAH

41.77

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Дезинформация в прямом эфире: как в США набирают лайки на лжи об Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Дезинформация в прямом эфире: как в США набирают лайки на лжи об Украине

Американский конгрессвумен снова атакует Украину фейками: Марджори Тейлор Грин назвала Зеленского диктатором и призвала прекратить помощь

23 июля 2025, 23:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В то время как украинцы выходят на протесты из-за угрозы сокращения международной помощи, в США политики с пророссийскими симпатиями продолжают манипулировать реальностью. Очередную волну возмущения вызвало заявление американской конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, известной своей системной антиукраинской позицией.

Дезинформация в прямом эфире: как в США набирают лайки на лжи об Украине

Марджори Тейлор Грин публикует фейки о ситуации в Украине

На своей странице в соцсети X она распространила откровенную дезинформацию — якобы украинцы протестуют против президента Зеленского из-за того, что он не хочет подписывать "мирное соглашение" с Россией. Более того — она публично призывает украинцев свергнуть своего президента и требует от США прекратить финансирование и поставки оружия Украине.

Грин не могла не знать, что протесты в Киеве касаются совершенно другого — возмущение украинцев вызвано принятием закона, который потенциально ослабляет независимость антикоррупционных органов, в частности НАБУ и САП. Именно эти опасения и стали причиной уличной активности: граждане обеспокоены тем, что это может повлиять на доверие международных партнёров и, в частности, привести к сокращению военной помощи.


Дезинформация в прямом эфире: как в США набирают лайки на лжи об Украине - фото 2

Ирония — или целенаправленный цинизм — в том, что Грин требует прекратить те самые поставки оружия, потерю которых украинцы как раз и пытаются предотвратить, выходя на протесты.

Какова цель этой манипуляции — остаётся открытым вопросом. Однако очевидно, что, используя внутреннюю украинскую ситуацию, Грин пытается усилить антиподдержку Украины в США. Худшее же то, что её фейковый пост уже набрал более 75 тысяч лайков. Похоже, целевая аудитория таких сообщений — куда шире, чем хотелось бы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит подали громкий иск в американский суд против ультраправой инфлуэнсерши Кэндис Оуэнс.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/RepMTG/status/1947777633586159856
Теги:

Новости

Все новости