В то время как украинцы выходят на протесты из-за угрозы сокращения международной помощи, в США политики с пророссийскими симпатиями продолжают манипулировать реальностью. Очередную волну возмущения вызвало заявление американской конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, известной своей системной антиукраинской позицией.

Марджори Тейлор Грин публикует фейки о ситуации в Украине

На своей странице в соцсети X она распространила откровенную дезинформацию — якобы украинцы протестуют против президента Зеленского из-за того, что он не хочет подписывать "мирное соглашение" с Россией. Более того — она публично призывает украинцев свергнуть своего президента и требует от США прекратить финансирование и поставки оружия Украине.

Грин не могла не знать, что протесты в Киеве касаются совершенно другого — возмущение украинцев вызвано принятием закона, который потенциально ослабляет независимость антикоррупционных органов, в частности НАБУ и САП. Именно эти опасения и стали причиной уличной активности: граждане обеспокоены тем, что это может повлиять на доверие международных партнёров и, в частности, привести к сокращению военной помощи.







Ирония — или целенаправленный цинизм — в том, что Грин требует прекратить те самые поставки оружия, потерю которых украинцы как раз и пытаются предотвратить, выходя на протесты.

Какова цель этой манипуляции — остаётся открытым вопросом. Однако очевидно, что, используя внутреннюю украинскую ситуацию, Грин пытается усилить антиподдержку Украины в США. Худшее же то, что её фейковый пост уже набрал более 75 тысяч лайков. Похоже, целевая аудитория таких сообщений — куда шире, чем хотелось бы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит подали громкий иск в американский суд против ультраправой инфлуэнсерши Кэндис Оуэнс.

