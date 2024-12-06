В Украине количество дезертиров достигает не менее 100 тысяч.

Из ВСУ бегут солдаты. Фото из открытых источников

Как пишет издание Bloomberg со ссылкой на адвоката военнослужащих из Харькова Романа Лихачева, украинские власти пытаются мобилизовать 160 тысяч человек на фоне того, что фронт незаконно покинули по меньшей мере 100 тысяч военнослужащих.

Издание отмечает, что с начала полномасштабного вторжения в Украину возбуждено около 96 тысяч уголовных дел против военных, покинувших свои позиции. Большинство уголовных дел возбуждено в этом году. По некоторым делам о самовольном уходе с позиций проходят до 20-30 обвиняемых.

Одной из причин дезертирства издание называет военную бюрократию, по которой солдаты не могут перевестись в подразделение, в котором хотят продолжать службу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что с начала полномасштабного вторжения РФ на вражеских минах на деоккупированных украинских территориях взорвались 1083 гражданских лица, сообщило Министерство обороны Украины. В министерстве отметили, что 333 гражданских погибли, а 750 человек получили ранения в результате подрыва на российских минах.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 5 декабря встретился в Вашингтоне Джей-Ди Венсом, который после инаугурации Дональда Трампа вступит в должность вице-президента США. По информации медиа, Андрей Ермак и посол Украины в США Оксана Маркарова встретились на Капитолийском холме с Майком Волтцом, которого Трамп собирается назначить на должность советника национальной безопасности. На встрече также присутствовал генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог, избранный Трампом на должность специального представителя по Украине и России.