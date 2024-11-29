Дезертир сказал, что РФ была готова ударить ядеркой: что не так с этим заявлением

Российский военный, якобы сбежавший из страны и служивший на базе ядерного оружия, заявил, что 24 февраля 2022 года Россия была готова к ядерному удару по Украине, а его подразделение находилось в состоянии полной боевой готовности. Однако это заявление может быть попыткой запугивания, а сам "дезертир" — сотрудником ФСБ, заявил в эфире 24 канала ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман.

Ядерное оружие РФ

По его словам, приведение ядерных подразделений в готовность в начале полномасштабной войны было ожидаемым, ведь все военные структуры России должны были действовать в полной боевой готовности. Однако это не свидетельствует о реальных планах Кремля применить ядерное оружие.

Эксперт отметил, что в Кремле были уверены, что их армия захватит Киев за три дня. Потому непонятно, зачем им ядерный удар в такой ситуации, добавил Гетьман.

Он подчеркнул, что ядерное оружие делится на две категории – стратегическое и тактическое. Использование стратегического оружия предполагает масштабное разрушение, но России пришлось бы атаковать сразу несколько украинских городов. Впрочем, добавил эксперт, россияне верили, что могут добиться своих целей без этого.

Кроме того, майор запаса обратил внимание на то, что срок годности ядерного заряда составляет около 10 лет. В России ядерный потенциал не обновлялся более 30 лет, а после распада СССР испытания ядерного оружия не проводились.

По его словам, со временем уран в боеголовках начинает распадаться, что делает взрыв маловероятным. Такое оружие превращается в так называемую "грязную бомбу", которая не способна вызвать цепную реакцию.

По его мнению, заявления российского военного следует рассматривать как попытку запугивания.

"Поэтому запугивание этого сотрудника ФСБ, который прикидывается дезертиром, слушать не стоит", — подытожил Гетьман.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что почти 40% россиян не против того, чтобы РФ ударила по Украине ядерным оружием.



