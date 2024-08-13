Действия Запада разочаровывают: какое решение до сих пор не могут принять несмотря на успех ВСУ на Курщине

Правительство Великобритании не дало Украине разрешения на использование ракет Storm Shadow для атак на Курск, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве. По словам источника, "никаких изменений не произошло".

Storm Shadow

Отмечается, что во время своего визита в Великобританию в прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский пытался убедить премьер-министра Кира Стармера снять ограничения на использование ракет Storm Shadow, имеющих дальность около 250 километров.

Украина стремится нанести удары по аэродромам и логистическим центрам, которые находятся далеко за линией фронта, которые используются Россией для укрепления своих позиций в Курске, отмечает издание.

Эксперт, бывший британский танковый командир Хэмиш де Бреттон-Гордон, считает, что ракеты Storm Shadow могут быть эффективны для поражения железнодорожных узлов и ключевых дорог, ведущих в Курск, а также любых аэродромов в радиусе 160 километров.

Как отмечается, решение по использованию ракет Storm Shadow не является исключительной позицией британского правительства, поскольку эти ракеты производятся во Франции, и Париж также имеет право голоса по условиям их использования.

Также сообщается, что Киев запросил у Вашингтона разрешение на использование ракет большой дальности Atacms во время наступления, однако пока получил отказ.

The Telegraph анализирует, что наступление Украины на Курск может не только унизить Путина, но и вынудить Москву увести часть сил из Покровска, где украинские войска заняли оборонительные позиции.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, заставит ли наступление ВСУ в Курской области остановить врага бои на Покровском направлении.



