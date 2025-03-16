Действительно ли ВСУ в окружении Курской области: что говорят в США

Российские военкоры и украинские чиновники продолжают отрицать необоснованное заявление кремлевского диктатора Владимира Путина о том, что российские войска оцепили значительное количество украинских войск в Курской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию американского Института изучения войны (ISW).

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Российские военкоры опубликовали карты 14 и 15 марта, на которых показаны российские и украинские позиции в Курской области, которые не указывают на то, что российские силы окружили украинские силы, а два российских военкора прямо опровергли заявление Путина о том, что российские войска окружили значительное количество 3 марта и 3 марта.

Один военкор охарактеризовал заявления Путина как нарратив, направленный на то, чтобы повлиять на президента США Дональда Трампа накануне мирных переговоров. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что российские войска безуспешно пытаются оцепить украинские силы в Курской области, что окружения пока нет, и заявил, что Путин пытается затянуть обсуждение американо-украинского предложения о 30-дневном прекращении огня, распространяя эти заявления.

В ISW отмечают, что независимые украинские источники также опровергли заявления Путина об окружении Россией украинских сил и отметили, что украинские силы сохраняют способность маневрировать с оставшихся в Курской области позиций, несмотря на сложную тактическую ситуацию. ISW до сих пор не заметила никаких заявлений российских военкоров или геолоцированных кадров, свидетельствующих о том, что российские войска оцепили украинские войска в Курской области. Похоже, что на эту публикацию украинские силы сохраняют пути выхода через международную границу со своих позиций в Курской области.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что оцепления украинских войск в Курской области нет. Ситуацию в Покровском направлении стабилизировали. Об этом в своем Telegram заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронте. Глава государства заявил, что ситуация на Покровском направлении стабилизирована.

"Операция наших сил в определенных районах Курской области продолжается. Подразделения выполняют задачи именно так, как это нужно. Благодаря украинским силам в Курской области было отвлечено значительное количество российских сил по другим направлениям", — отметил президент.