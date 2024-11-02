Действительно ли враг прорвал оборону ВСУ: что через пару недель остановит продвижение россиян

Россияне не прекращают штурмовые действия, пытаясь максимально продвинуться на Донбассе. Действительно ли можно сказать, что врагу удалось прорвать оборону ВСУ? Что остановит продвижение россиян на востоке? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Наступление России. Фото: из открытых источников

Россияне недавно начали большое наступление

Финский военный эксперт Эмиль Кастехельми в интервью BILD заявил, что российские войска перешли в массированное наступление на Донбассе. Общий фронт этого наступления составляет 70 км.

Эксперт отметил, что в последние дни оккупанты усилили продвижение в районах Угледара, Курахового и Селидового Донецкой области.

Кастехельми отметил, что по данным Генштаба ВСУ, всего за несколько суток произошло уже более 100 боевых столкновений. Эксперт считает это частями единственного масштабного наступления россиян.

"Россияне недавно начали большое наступление к востоку и югу от Донецка на фронте шириной 70 км. Этот удар прорвал оборону Украины на многих участках всего за несколько дней. Общая ситуация очень тревожная, и украинцы истощены. Предстоящая зима, вероятно, будет тяжелой", — констатировал Кастехельм.

Неделя-две дождей, и все изменится

Полковник запаса ВСУ и военный эксперт Петр Черник в эфире "24 Канала" отметил, что на восточном фронте ситуация остается чрезвычайно сложной, россияне продолжают давление на украинских защитников и имеют успехи на разных направлениях, в частности, бои идут на Кураховском направлении и за город Селидово.

Эксперт считает, что продвижение россиян может застопориться очень быстро – при одном условии.

В частности, как отметил Черник, настоящим прорывом назвать продвижение оккупантов нельзя, потому что в таком случае прорывы должны доходить до третьей линии обороны и достигать 12-20 километров.

Он подчеркнул, что враг, вероятнее всего, остановит продвижение с началом сезона дождей, который прогнозируется уже через несколько недель.

"Неделя-две дождей, и все изменится. Идем в контрбатарейные дуэли, здесь мы их на порядок опережаем", — объяснил Петр Черник.

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