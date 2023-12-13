Действительно ли враг близок к осаде еще одного города на Донбассе: какие задачи поставил Путин

Проанализировав ежедневные сводки Генштаба ВСУ, Институт изучения войны, своди британской разведки можно прийти к выводу, что россияне фактически с каждым днем усиливают наступательные операции на востоке Украины. Действительно ли нас ждет очень сложная зима? Почему оккупанты так самоотверженно пытаются захватить Авдеевку и вновь оккупировать Купянск? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Впереди нас ждут бурные времена

Военный эксперт, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире канала "Эспрессо" заявил, что ситуация на фронте довольно сложная. На всей линии боевого столкновения пока нет ни одного спокойного участка. Российская группировка в Украине увеличилась по меньшей мере на 50 тысяч человек.

"Если два месяца назад мы оперировали цифрой в 400 тыс., то сейчас сосредоточено 450 тыс. только вооруженных сил РФ, не учитывая добровольческие движения и формирования. Также надо добавить 30 тыс. росгвардейцев, выполняющих миссию оккупационных властей и определенные меры на глубине временно оккупированной территории Украины. То есть почти полумиллионная группировка – это достаточно мощная сила", – отметил Селезнев.

По его словам, что у врага есть не только человеческий ресурс, но и материально-технический. В частности, на фронте возросло количество применения противником артиллерийских средств и бронетехники.

Селезнев отметил, что враг атакует на Купянском и Лиманском направлениях. Продолжаются ожесточенные бои западнее Бахмута. Оккупанты пытаются реализовать тактику осады Часова Яра. Эксперты считает, что уже можно заявлять о начале операции по обороне этого населенного пункта, который является критически важным для защиты агломерации Славянск – Краматорск.

Главной целью России есть уничтожение Украины, как независимого государства

Военный эксперт Сергей Грабский в эфире общенационального телемарафона заявил, что желание врага захватить Авдеевку и Купянск продиктовано не только политической задачей. Есть еще военная ценность в захвате этих городов.

По мнению эксперта, на Купянском направлении российские войска бьются за выход к реке Оскол. Под прикрытием этой реки они смогут подготовится к другим наступательным операциям.

"Военно-стратегическая цель их очевидна… Ведутся отчаянные бои", — высказался Грабский.

Что касается Авдеевки, то, по мнеию эксперта, ее взятие позволит россиянам рассматривать перспективу проведения наступательных операций по направлению на Покровск на границе с Днепропетровской области или возможность продвижения на север в сторону Константиновки.

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