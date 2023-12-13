Действительно ли враг близок к осаде еще одного города на Донбассе: какие задачи поставил Путин

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Кравцев Сергей
Проанализировав ежедневные сводки Генштаба ВСУ, Институт изучения войны, своди британской разведки можно прийти к выводу, что россияне фактически с каждым днем усиливают наступательные операции на востоке Украины. Действительно ли нас ждет очень сложная зима? Почему оккупанты так самоотверженно пытаются захватить Авдеевку и вновь оккупировать Купянск? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Российские военные. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире канала "Эспрессо" заявил, что ситуация на фронте довольно сложная. На всей линии боевого столкновения пока нет ни одного спокойного участка. Российская группировка в Украине увеличилась по меньшей мере на 50 тысяч человек.
По его словам, что у врага есть не только человеческий ресурс, но и материально-технический. В частности, на фронте возросло количество применения противником артиллерийских средств и бронетехники.
Селезнев отметил, что враг атакует на Купянском и Лиманском направлениях. Продолжаются ожесточенные бои западнее Бахмута. Оккупанты пытаются реализовать тактику осады Часова Яра. Эксперты считает, что уже можно заявлять о начале операции по обороне этого населенного пункта, который является критически важным для защиты агломерации Славянск – Краматорск.
Военный эксперт Сергей Грабский в эфире общенационального телемарафона заявил, что желание врага захватить Авдеевку и Купянск продиктовано не только политической задачей. Есть еще военная ценность в захвате этих городов.
По мнению эксперта, на Купянском направлении российские войска бьются за выход к реке Оскол. Под прикрытием этой реки они смогут подготовится к другим наступательным операциям.
Что касается Авдеевки, то, по мнеию эксперта, ее взятие позволит россиянам рассматривать перспективу проведения наступательных операций по направлению на Покровск на границе с Днепропетровской области или возможность продвижения на север в сторону Константиновки.
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