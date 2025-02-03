Действительно ли Украина проиграла войну: когда придет реальное поражение

Россияне за 2024 год захватили около 2800 км. Они сумели оккупировать Авдеевку, Новогродовку, Селидово, Угледар и еще ряд меньших населенных пунктов.

Война в Украине

"Фактически это продвижение целый год для нас было просто катастрофой. Продвижение деморализовало всех и все. Однако если спокойно посмотреть на ситуацию, то я напомню, что в 22 году они дошли до Киева, взяли пол Харьковской области, и Херсон. Удивительно, еще до освобождения этих территорий у нас не было никаких мыслей о том, что мы проиграли эту войну. Мы были приподняты и полны сил. Сейчас же, когда россияне за год, ценой в 430 тысяч солдат захватили территорию где-то три Киева — мы переживаем трагедию, поражение", — говорит политолог Виктор Андрусив.

По его словам, к началу 2025 года украинцы сумели сохранить свое государство, а также Вооруженные силы численностью около 1 млн личного состава. При этом он добавил, что последние пакеты помощи Джо Байдена в принципе нормально снабдили военным оружием. В этом контексте он вспоминает 2024 год, когда военным на фронте действительно нечем было стрелять.

"Да, у нас много СЗЧ, но это не больше 10%. Да, мы несем потери и отступаем, но это даже не 1 к 3, это 1 к 5 и более. Да, враг может захватить еще ряд населенных пунктов, продвинуться на тактический уровень. Но ни я, ни кто-либо из адекватных аналитиков не представляет, что враг вдруг может добежать до Днепра, Харькова или Запорожья. Особенно, когда он изрядно отгребает на Курщине", — говорит Андрусив.

Более того, он даже убежден в том, что перспективы на этот год выглядят довольно радужно. В этом контексте эксперт упомянул, что санкции по теневому флоту РФ будут выполнять Индия и Китай, а президент США Дональд Трамп еще не принял никаких решений, которые были бы точно в ущерб Украине.

"С этих позиций понятно, что мы войну не проигрываем", — говорит эксперт.

Впрочем, по его словам, все же есть другая сторона медали, и здесь ответ очевиден – мы ее проигрываем в своих головах! Эксперт убежден, что в Украине проиграют собственное информационное поле, распространяя измену, которой нет, устраивая публичные разборки и нападения на ТЦК. Тем самым украинцы помогают врагу.

"Весь наш трэш они превращают в новости и создают эффект близкой победы. Это мотивирует их идти воевать и консолидироваться из последних сил. Хотя ситуация у них действительно сложная и ухудшается — вы это не прочтете в наших новостях, зато в них прочтете обо всем, что пишет Безуглая", — отметил эксперт.

При этом он обратил внимание на то, что за последний месяц российские штурмы пошли на убыль, впрочем ощущение, что война проиграется, среди простых украинцев не исчезли.

"И надо констатировать, если в ближайшее время не будут предприняты серьезные шаги для информационной стабилизации – это будет угрожать нам реальным поражением. Потому что здесь все как в спорте: сначала боец проигрывает бой в своей голове, а потом уже на ринге", — подытожил Андрусив.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по мнению Арестовича, Украина уже проиграла войну.



