Действительно ли у Кремля появился интерес к мирным переговорам: в США дали ответ

Фактически с первых дней полномасштабной войны против Украины путинский режим не прекращал публично сигнализировать о своей незаинтересованности в любом мирном урегулировании войны. При этом на деле Москва и дальше доказывала, что ее интересует исключительно капитуляция украинского правительства и уничтожение украинского государства. Ничего не изменилось и сегодня. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Кремль. Фото: из открытых источников

Американские эксперты акцентировали внимание на ряде событий. В первую очередь, интервью президента Владимира Зеленского журналистам New Yorker о Плане победы Украины. В ходе беседы глава государства заявил, что Россия не заинтересована в прекращении войны на каком-либо разумных условиях и симулирует интерес к переговорам. Зеленский подчеркнул, что Украина пригласила РФ принять участие во втором мирном саммите, но Кремль не продемонстрировал никакой заинтересованности в участии.

В частности, 22 сентября пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "альтернативы" российской победе в Украине нет, повторив нежелание РФ вести переговоры на иных условиях, кроме капитуляции Украины. Кроме того, спикер МИД РФ Мария Захарова недавно заявила, что Россия не будет участвовать во втором украинском мирном саммите или любых "таких саммитах".

Подводя итог, Институт изучения войны по-прежнему считает, что Кремль не заинтересован в добросовестных мирных переговорах с Украиной. По мнению аналитиков, российские власти будут использовать концепцию "мирных планов" и "переговоров" только для того, чтобы побудить Запад оказать давление на Киев с целью добиться упреждающих уступок в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины.

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