Действительно ли трасса Харьков-Полтава осталась без АЗС: в ОВА ошеломили срочным заявлением

Информация о том, что на участке трассы Харьков-Полтава якобы не осталось ни одной работающей автозаправочной станции, не соответствует действительности. Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, комментируя сообщения, которые в последнее время распространялись в СМИ.

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По словам главы области, топливная инфраструктура Харьковщины продолжает работать в штатном режиме, а никакого дефицита бензина или дизельного горючего в регионе пока нет.

"Совместно с представителями АЗС-сетей согласовали меры физической пассивной защиты. Отдельно подчеркиваю: информация некоторых медиа о том, что на трассе от Харькова до Полтавы не осталось никакой действующей заправки, не соответствует действительности. Дефицита горючего в регионе нет", – заявил Синегубов.

Он также отметил, что областные власти вместе с представителями топливного бизнеса принимают дополнительные меры для защиты автозаправочных станций от российских атак, чтобы обеспечить бесперебойную поставку горючего жителям области.

Отдельно руководитель Харьковской ОВА поблагодарил украинских защитников за эффективную работу сил противовоздушной обороны. По его словам, только за последнюю неделю над Харьковом и областью было уничтожено более 100 воздушных целей, что позволило оградить критически важные объекты инфраструктуры.

Заявление Синегубова стало ответом на слова депутата Харьковского областного совета Александра Скорика, который накануне сообщил об уничтожении более 80 автозаправочных станций в регионе и утверждал, что маршрут от Харькова до Полтавы якобы остался без работающей АЗС.

Портал "Комментарии" уже писал, что после кадровых изменений в правительстве президент Владимир Зеленский и бывший министр обороны Михаил Федоров провели несколько закрытых встреч, в ходе которых обсуждали его дальнейшую работу во власти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в окружении главы государства и самого эксминистра.