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Slava Kot
Народный депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что администрация Трампа не будет юридически признавать временно оккупированные территории как часть России. По его словам, это "вбросы" западных СМИ из-за политического противостояния в США.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Алексей Гончаренко в Telegram прокомментировал информацию, что Трамп якобы может согласиться с условиями РФ и юридически признать подконтрольные РФ временно оккупированные территории Украины, как часть России, чего добиваются в Кремле.
Гончаренко объясняет, что у США обострилась борьба между двумя главными партиями, а война в Украине стала одной из тем спекуляций.
В последние дни из России прозвучало несколько заявлений, где говорилось, что Кремль не пойдет на уступки войне, ведь считает по российской конституции украинские территории своими, в частности, это касается частично оккупированных Херсонской, Луганской, Запорожской, Донецкой областей и Крыма.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Китае резко раскритиковали переговоры США и РФ по Украине.
Также "Комментарии" писали, что в Кремле объяснили, готовы ли на "территориальные уступки" озвучены Трампом.
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