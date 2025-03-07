Действительно ли Трамп согласится на условия Путина и отдаст России украинские территории: в ВР объяснили ситуацию

Народный депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что администрация Трампа не будет юридически признавать временно оккупированные территории как часть России. По его словам, это "вбросы" западных СМИ из-за политического противостояния в США.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Алексей Гончаренко в Telegram прокомментировал информацию, что Трамп якобы может согласиться с условиями РФ и юридически признать подконтрольные РФ временно оккупированные территории Украины, как часть России, чего добиваются в Кремле.

"Администрация Трампа не будет признавать никакие территориальные "достояния россии". То есть юридически вся территория Украины — будет считаться территорией Украины. Никакие идеи РФ о том, что мы должны юридически отдать наши земли или что должны вообще выйти из Запорожья или Херсона — не будут ни поддержаны, ни даже обсуждаться США", — сказал депутат.

Гончаренко объясняет, что у США обострилась борьба между двумя главными партиями, а война в Украине стала одной из тем спекуляций.

"Не нужно вестись на заголовки западных СМИ сейчас. Это – вбросы. У них началось политическое противостояние между демократами и республиканцами на тему Украины. Это очень плохо. Но нам туда лезть не надо. Что точно могу сказать – никто не собирается сдавать Украину или отдавать наши территории", — добавил Гончаренко.

В последние дни из России прозвучало несколько заявлений, где говорилось, что Кремль не пойдет на уступки войне, ведь считает по российской конституции украинские территории своими, в частности, это касается частично оккупированных Херсонской, Луганской, Запорожской, Донецкой областей и Крыма.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Китае резко раскритиковали переговоры США и РФ по Украине.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле объяснили, готовы ли на "территориальные уступки" озвучены Трампом.