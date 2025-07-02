США приостановили передачу Украине оружия, которое уже было в Польше. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal, комментируя решение США о приостановлении оружия в Украину.

Действительно ли США приостановили передачу оружия: в Госдепе США сделали заявление

Отмечается, что якобы на момент приостановки поставок оружия Украине на территории Польши находились, в частности, более двух десятков ракет Patriot PAC-3, более двух десятков систем ПВО Stinger, ракеты "воздух-земля" Hellfire, а также более 90 ракет "воздух-воздух" AIM.

Корреспондент NPR Том Боумен опубликовал полный список этого вооружения, которое было готово отправить в Украину:

▪ 92 ракеты AIM-7 Sparrow;

▪ 30 ракет для Patriot PAC-3;

▪ 8496 артиллерийских боеприпасов 155-мм;

▪ 142 ракеты Hellfire;

▪ 252 GMLRS для HIMARS;

▪ 25 ракет для ПЗРК Stinger;

▪ 125 противотанковых гранатометов AT-4.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что по вооружениям США — не стоит судить о ситуации, читая исключительно медиа, которые не разбираются ни в номенклатуре вооружений, ни в годах поставок, а также не владеют диалогом на официальном уровне.

"Не все так , как написали западные медиа. Кое-что уже прояснилось после слов Госдепа, и дальше будет еще больше информации впоследствии" , – подчеркнул Коваленко.

В Госдепе США уже заявили, что решение США не означает полное прекращение военной помощи Украине.

"Существует много других мощных вариантов и усилий по ситуации в Украине с оружием… Президент также указал на свои обязательства по остающимся ракетам Patriot. Это не прекращение нами помощи Украине или поставки оружия", — сказала представитель Госдепа Темми Брюс.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сообщения о приостановлении военной помощи со стороны Соединенных Штатов. Соответствующее заявление глава государства сделал в своем вечернем обращении. Зеленский подчеркнул, что дальнейшее поступление поддержки со стороны США критически важно для обороны государства и защиты его граждан, а также отвечает национальным интересам Украины.