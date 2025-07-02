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Недилько Ксения
США приостановили передачу Украине оружия, которое уже было в Польше. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal, комментируя решение США о приостановлении оружия в Украину.
Действительно ли США приостановили передачу оружия: в Госдепе США сделали заявление
Отмечается, что якобы на момент приостановки поставок оружия Украине на территории Польши находились, в частности, более двух десятков ракет Patriot PAC-3, более двух десятков систем ПВО Stinger, ракеты "воздух-земля" Hellfire, а также более 90 ракет "воздух-воздух" AIM.
Корреспондент NPR Том Боумен опубликовал полный список этого вооружения, которое было готово отправить в Украину:
▪ 92 ракеты AIM-7 Sparrow;
▪ 30 ракет для Patriot PAC-3;
▪ 8496 артиллерийских боеприпасов 155-мм;
▪ 142 ракеты Hellfire;
▪ 252 GMLRS для HIMARS;
▪ 25 ракет для ПЗРК Stinger;
▪ 125 противотанковых гранатометов AT-4.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что по вооружениям США — не стоит судить о ситуации, читая исключительно медиа, которые не разбираются ни в номенклатуре вооружений, ни в годах поставок, а также не владеют диалогом на официальном уровне.
В Госдепе США уже заявили, что решение США не означает полное прекращение военной помощи Украине.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сообщения о приостановлении военной помощи со стороны Соединенных Штатов. Соответствующее заявление глава государства сделал в своем вечернем обращении. Зеленский подчеркнул, что дальнейшее поступление поддержки со стороны США критически важно для обороны государства и защиты его граждан, а также отвечает национальным интересам Украины.