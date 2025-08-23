Сейчас на фронте сложилась достаточно непростая ситуация. Бригады стоят на линии фронта с комплектацией 30%, с которой даже обороняться тяжело, а им приказывают наступать. Об угрожающей ситуации на "нуле" в интервью Натальи Мосейчук в проекте "Мосейчук+" рассказал бывший начальник штаба 12-й бригады спецназа Азов, подполковник в отставке, защитник "Азовстали" Богдан Кротевич "Тавр".

ВСУ. Фото: из открытых источников

"А им (бригадам – ред.) приходят команды наступать, восстанавливать тактическое положение, восстановить позиции, а они даже обороняться не могут… Это умирающая яма", – возмущается "Тавр".

Кротевич намекнул, что с этой ситуацией связан возможный провал обороны возле Доброполья.

По словам военного, у него есть знакомый командир, который держит направление возле Доброполья, которому за полгода дали 32 человека.

"Сейчас пополнение бригад идет не в отношении нужд, а в отношении того, кто „кент“, кто написал хороший пост о главнокомандующем. Это факт. И распределение вооружения техники", – утверждает Богдан Кротевич.

Согласно картам боевых действий и свидетельствам военных, украинская армия смогла отбросить врага от части недавно захваченных территорий и стабилизировала фронт после опрокидывания резервов. В то же время, бои остаются интенсивными, а наиболее боеспособные бригады истощены постоянными перемещениями в горячие точки, особенно вблизи Покровска.

