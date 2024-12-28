Военный паблик Deep State опроверг информацию о захвате российской армией города Курахово на юге Донецкой области.

РФ наступает на Курахово. Фото из открытых источников

"Информация о "вероятном захвате Курахово" не соответствует действительности. Бои продолжаются на западных и южных окраинах города, хотя тенденции неутешительны", — говорится в сообщении Deep State.

Паблик сообщил, что к западу от Курахово россияне ведут бои в селе Шевченко, с которого смогут наступать на Андреевку, что имеет ключевое значение, поскольку находится к северу от трассы в Запорожскую область.

По данным Deep State, россияне также продвинулись к западу от Великой Новоселки и ведут бои за трассу в сторону Гуляйполя и к северу от нее.

Кроме того, по информации паблика, противник продвинулся в городской застройке Торецка.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к Китаю с призывом повлиять на КНДР, солдаты которой воюют против ВСУ в Курской области. "Корейский народ не должен терять своих людей в боях в Европе. И на это могут повлиять, в частности, и соседи Кореи, в частности Китай. Если Китай искренний в своих заявках, что война не должна расширяться, нужно соответствующее влияние на Пхеньян", – заявил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на фронтах пока без изменений — украинские воины путем сверхчеловеческих усилий останавливают врага, пока "мудрый народ" уже готовится к миру, отметил офицер ВСУ Николай Мельник. "Противник пытается прорваться на направлении Улакли-Константинополь, чтобы взять в окружение Кураховский выступ. При том количестве дронов, в частности на оптоволокне, которое имеют россияне, дорога на Курахово — это дорога отчаянных камикадзе", — сообщил он.