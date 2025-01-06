Действительно ли Путин боится Трампа: как в Кремле хотят запугать нового президента

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Slava Kot
Период до инаугурации нового президента США Дональда Трампа будет одним из самых опасных, считает украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников. По его словам, в это время российский диктатор Владимир Путин попытается продемонстрировать Трампу свою позицию силы.
Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото из открытых источников
Виталий Портников в комментариях "Эспрессо" заявил, что Владимир Путин не боится Дональда Трампа.
Политический обозреватель указывает на планы Путина изменить тактику по Трампу и продолжать войну против Украины.
По его словам, Россия находится в войне на истощение и планирует присоединить как можно больше украинских территорий к РФ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении украинского дипломата Романа Бессмертного, указавшего на возможные опасные шаги Трампа по Украине.
Также "Комментарии" писали о Зеленском, который назвал Путина вымершим существом.
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