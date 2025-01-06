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Действительно ли Путин боится Трампа: как в Кремле хотят запугать нового президента

Путин надеется запугать Трампа по вопросу войны России против Украины.

сегодня, 11:45
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Автор:
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Slava Kot

Период до инаугурации нового президента США Дональда Трампа будет одним из самых опасных, считает украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников. По его словам, в это время российский диктатор Владимир Путин попытается продемонстрировать Трампу свою позицию силы.

Действительно ли Путин боится Трампа: как в Кремле хотят запугать нового президента

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Виталий Портников в комментариях "Эспрессо" заявил, что Владимир Путин не боится Дональда Трампа.

"Идея о том, что Путин боится нового американского президента и пытается ему угодить, странная и не имеет ничего общего с реальностью. Путин относится к Трампу так же, как относился к его предшественнику, президенту Байдену. Для Путина любой президент Соединенных Штатов является врагом", – считает Портников.

Политический обозреватель указывает на планы Путина изменить тактику по Трампу и продолжать войну против Украины.

"Путин может надеяться, что ему удастся запугать нового президента, настроенного на поиск компромиссов с Москвой, эффективнее, чем это было с его предшественником. Президент Байден был идеалистом, а Трамп – прагматик. С точки зрения Кремля, если показать прагматику силу, он уступит интересами. Поэтому Россия не собирается ничего заканчивать или прекращать", — подчеркнул Портников.

По его словам, Россия находится в войне на истощение и планирует присоединить как можно больше украинских территорий к РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении украинского дипломата Романа Бессмертного, указавшего на возможные опасные шаги Трампа по Украине.

Также "Комментарии" писали о Зеленском, который назвал Путина вымершим существом.



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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-rf-ne-zbiraetsya-zakinchuvati-viynu-i-bude-robiti-vse-shchob-zelenskiy-ne-dozhiv-do-ii-zavershennya-portnikov
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