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Действительно ли Киеву придется отказаться от курса вступления в НАТО: заявление Умерова

Министр обороны считает, что украинская армия уже сегодня является важным элементом евроатлантической безопасности

сегодня, 11:22
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Кравцев Сергей

Несмотря на всякого рода разговора, Украина не отказывается от своего стратегического курса – мы видим свое будущее в НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщается в Telegram-канале МОУ.

Действительно ли Киеву придется отказаться от курса вступления в НАТО: заявление Умерова

Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

Глава Минобороны отметил, что перед заседанием Совета Украина-НАТО провел важный разговор с Генеральным секретарем Альянса и "большим другом Украины" Марком Рютте.

"Украина не отказывается от своего стратегического курса — мы видим свое будущее в НАТО. Это наш приоритет безопасности, и наша армия уже сегодня является важным элементом евроатлантической безопасности", — подчеркнул Умеров.

Он добавил, что проинформировал Рютте о развитии украинского оборонно-промышленного комплекса и планах наращивания собственных военных возможностей.

"Украина ежегодно укрепляет свой вклад в борьбу с российской агрессией, но поддержка союзников остается критически важной", — подчеркнул Рустем Умеров.

Также во время встречи, сообщил министр, они обсудили необходимость усиления оборонных возможностей НАТО и европейских стран. 

"Вызовы безопасности только растут — должны отвечать на них консолидировано и проактивно", — отметил Умеров.

Читайте также на портале "Комментарии" — Соединенные Штаты не исключают потенциального членства Украины в НАТО или возвращения к границам, существовавшим до 2014 года. Все эти вопросы будут обсуждаться во время переговоров Украины, России и стран Европы. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил заместитель посла президента Дональда Трампа в Украине Джон Коул, сообщает "Reuters".




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