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Кравцев Сергей
Несмотря на всякого рода разговора, Украина не отказывается от своего стратегического курса – мы видим свое будущее в НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщается в Telegram-канале МОУ.
Рустем Умеров. Фото: из открытых источников
Глава Минобороны отметил, что перед заседанием Совета Украина-НАТО провел важный разговор с Генеральным секретарем Альянса и "большим другом Украины" Марком Рютте.
Он добавил, что проинформировал Рютте о развитии украинского оборонно-промышленного комплекса и планах наращивания собственных военных возможностей.
Также во время встречи, сообщил министр, они обсудили необходимость усиления оборонных возможностей НАТО и европейских стран.
Читайте также на портале "Комментарии" — Соединенные Штаты не исключают потенциального членства Украины в НАТО или возвращения к границам, существовавшим до 2014 года. Все эти вопросы будут обсуждаться во время переговоров Украины, России и стран Европы. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил заместитель посла президента Дональда Трампа в Украине Джон Коул, сообщает "Reuters".
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