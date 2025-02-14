Действительно ли Киеву придется отказаться от курса вступления в НАТО: заявление Умерова

Несмотря на всякого рода разговора, Украина не отказывается от своего стратегического курса – мы видим свое будущее в НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщается в Telegram-канале МОУ.

Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

Глава Минобороны отметил, что перед заседанием Совета Украина-НАТО провел важный разговор с Генеральным секретарем Альянса и "большим другом Украины" Марком Рютте.

"Украина не отказывается от своего стратегического курса — мы видим свое будущее в НАТО. Это наш приоритет безопасности, и наша армия уже сегодня является важным элементом евроатлантической безопасности", — подчеркнул Умеров.

Он добавил, что проинформировал Рютте о развитии украинского оборонно-промышленного комплекса и планах наращивания собственных военных возможностей.

"Украина ежегодно укрепляет свой вклад в борьбу с российской агрессией, но поддержка союзников остается критически важной", — подчеркнул Рустем Умеров.

Также во время встречи, сообщил министр, они обсудили необходимость усиления оборонных возможностей НАТО и европейских стран.

"Вызовы безопасности только растут — должны отвечать на них консолидировано и проактивно", — отметил Умеров.

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