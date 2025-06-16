Действительно ли два пятых украинца готовы отдать РФ территории: что происходит

Согласно результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС), который проводился с 15 мая по 3 июня 2025 года, два пятых из опрошенных готовы отдать России ради мира не территории. Две пятые уже требуют эффективности власти еще на вчера. Потому что среди них уже точно есть прошедшие войну или потерявшие своих родных на этой войне. Но есть и большой процент тех, кто просто мимикировал под патриотизм, чтобы, как говорил классик, "не воняли" по этому поводу. Такое мнение в эксклюзивном в интервью нашему порталу высказала политический эксперт Светлана Кушнир.

Опрос украинцев. Фото: из открытых источников

Эксперт отметила, цифры говорят сами за себя: народ ожидает решения о завершении горячей фазы войны, но власти должны четко показать определенный план возвращения территорий. Да, сейчас это не совсем можно реализовать. Да, мы имеем дело с очень большим и коварным врагом, но да – мы говорим, что со временем вернем свои города и своих людей. И после этого каждый день власти должны делать, не демонстрации, а дела. Внимание к ветеранам, новым рабочим местам, социальной справедливости и защите, реализации возможностей, а не давлению на бизнес, образовательным программам для всех категорий населения с углублением и ставкой на новейшие технологии. Но при этом – новая индустриализация, новая энергетика, новое машиностроение, новые инженерные решения и т.д.

"Относительно тех, кто против уступок, то здесь тоже есть элемент лукавства: земли не отдадим, но на фронт не пойдем и так далее. Почему так говорю? А взгляните на статистику собраний и донатов — труднее, чем сейчас, собирать на нужды Сил обороны было, пожалуй, только в 20-21 годах. И все будет снова. толерантность взяточничества, вымогательства, произвола власти и беззакония, плевы на Конституцию и права и обязанности граждан — ничего мы не построим, к сожалению", — прокомментировала Светлана Кушнир.

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