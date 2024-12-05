Действительно ли дрон ВСУ достал «Орешники»: в РФ прокомментировали взрывы на полигоне

Украинский беспилотник атаковал российский военный полигон "Капустин Яр" в Астраханской области. Именно оттуда российские оккупанты запускали по Днепру ракету "Орешник". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщениях российских пабликов.

Дроны. Фото из открытых источников

"Украинский беспилотник попытался атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области — то самое место, откуда в Днепропетровск запускали новую ракету средней дальности "Орешник", – пишет один из близких к Кремлю телеграм-каналов.

Утверждается, что местная система ПВО сбила дрон в нескольких метрах от въезда на территорию. В результате "взрывная волна" повредила ворота.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин, спустя день после атаки на Днепр, сделал очередное заявление по поводу новой баллистической ракеты "Орешник".

Об этом он сказал во время выступления перед руководством Минобороны и представителями военно-промышленного комплекса, которое распространили российские СМИ.

Путин отметил, что "Орешник" является баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. По его словам, она создана на основе "новейших разработок" и не является модернизацией советских систем. Диктатор также утверждал, что у России есть "запасы" таких ракет.

Однако украинская разведка ранее сообщала, что на вооружении армии РФ находится всего около десятка таких ракет.

Также издание "Комментарии" сообщало – в США ответили, изменят ли угрозы Путина "Орешником" ход войны.



