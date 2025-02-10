Действительно ли большая часть боевых пилотов РФ уже уничтожена: о чем говорит последний инцидент

В Донецкой области украинские воины уничтожили вражеский Су-25 и, вероятно, повредили вертолет Ми-8. О каких важных деталях говорит этот инцидент? Действительно ли большая часть боевых пилотов РФ уже уничтожена? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Самолет Су-25. Фото: из открытых источников

Потери Су-25 для противника очень болезненны

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире телемарафона заявил, что уничтожен был именно учебно-боевой самолет. Присутствие в зоне боевых действий такого борта свидетельствует о проблемах в РФ со штурмовиками – не исключено, что сухопутные операции окупантов теряют поддержку с воздуха.

По данным Коваленко, это был учебно-боевой (УБ) самолет, объясняющий присутствие в кабине двух пилотов. В то же время, Су-25УБ могут применяться как боевые, но прежде всего их назначение — обучение пилотов. Как подчеркнул Коваленко, занятия не должны проходить в условиях реальных боевых действий.

"Между тем факт остается фактом: "УБ" был в зоне боевых действий", — заявил эксперт.

Александр Коваленко подчеркнул, что потери Су-25 для противника очень болезненны. Это связано с тем, что такие единицы в России не производят – замены штурмовикам Су-25 в РФ нет.

Как отмечает обозреватель, в начале 2021 года в распоряжении воздушно-космических сил РФ было до 200 единиц разных Су-25. Однако часть этих штурмовиков была небоеспособна из-за тех или иных технических проблем.

"С 2022-го верифицированные потери Су-25 составили 37 самолетов, согласно общим данным потери гораздо больше — почти в 2 раза больше. Причем потери не только в боевых действиях, но и из-за ЧП, связанных с изношенным ресурсом самолетов и т.д. И каждая такая потеря — безвозвратна", — рассказывали.

В России существенно сократилось количество самолетов

Эксперт по авиации Богдан Долинце в эфире канала "Киев24" заявил, что большая часть российских пилотов с существенным боевым опытом за три года войны в Украине фактически уже уничтожена.

"Пилоты, готовые к более высокому риску, к выполнению более сложных задач, они фактически на сегодняшний день утилизированы", — сказал эксперт.

По его словам, оставшиеся пилоты пытаются уклоняться от опасных миссий.

"Те пилоты, которые остаются, они понимают все имеющиеся риски, и, конечно, они стараются не браться за те задачи, где высок риск для жизни, и избегать таких миссий", — отметил Богдан Долинце.

Также эксперт подчеркнул, что благодаря усилению системы ПВО Украины существенно сократилось количество самолетов, которые использовала Россия. В то же время, как предупредил эксперт, в распоряжении россиян еще около 1000 боевых самолетов.

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