Действительно ли большая часть боевых пилотов РФ уже уничтожена: о чем говорит последний инцидент

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Кравцев Сергей
В Донецкой области украинские воины уничтожили вражеский Су-25 и, вероятно, повредили вертолет Ми-8. О каких важных деталях говорит этот инцидент? Действительно ли большая часть боевых пилотов РФ уже уничтожена? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Самолет Су-25. Фото: из открытых источников
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире телемарафона заявил, что уничтожен был именно учебно-боевой самолет. Присутствие в зоне боевых действий такого борта свидетельствует о проблемах в РФ со штурмовиками – не исключено, что сухопутные операции окупантов теряют поддержку с воздуха.
По данным Коваленко, это был учебно-боевой (УБ) самолет, объясняющий присутствие в кабине двух пилотов. В то же время, Су-25УБ могут применяться как боевые, но прежде всего их назначение — обучение пилотов. Как подчеркнул Коваленко, занятия не должны проходить в условиях реальных боевых действий.
Александр Коваленко подчеркнул, что потери Су-25 для противника очень болезненны. Это связано с тем, что такие единицы в России не производят – замены штурмовикам Су-25 в РФ нет.
Как отмечает обозреватель, в начале 2021 года в распоряжении воздушно-космических сил РФ было до 200 единиц разных Су-25. Однако часть этих штурмовиков была небоеспособна из-за тех или иных технических проблем.
Эксперт по авиации Богдан Долинце в эфире канала "Киев24" заявил, что большая часть российских пилотов с существенным боевым опытом за три года войны в Украине фактически уже уничтожена.
По его словам, оставшиеся пилоты пытаются уклоняться от опасных миссий.
Также эксперт подчеркнул, что благодаря усилению системы ПВО Украины существенно сократилось количество самолетов, которые использовала Россия. В то же время, как предупредил эксперт, в распоряжении россиян еще около 1000 боевых самолетов.
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