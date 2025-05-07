В Курской области продолжаются боевые действия уже более девяти месяцев. Канадский OSINT-аналитик Naalsio подсчитал потери военной техники с обеих сторон. По его подсчетам, у российской армии есть некоторое преимущество - 948 против 773.

Украинские войска в Курской области. Фото из открытых источников

Согласно оценке Naalsio по состоянию на 5 мая 2025 года Украина потеряла 948 единиц техники в боях в Курской области. Больше всего потерь зафиксировано среди бронетранспортеров – 320 единиц и боевых машин пехоты – 378 единиц. Также украинская армия за девять месяцев боев в Курской области потеряла 90 танков.

Из них 677 единиц техники были уничтожены, 102 – захвачены противником, а еще 147 – повреждены.

Несмотря на общее преимущество в статистике, Россия также понесла значительные потери. По данным Naalsio, российская армия потеряла 773 единицы техники, из которых больше всего составляют бронетранспортеры — 436 единиц, а также 84 танка и 78 боевых машин пехоты.

Из этих потерь 654 единицы были уничтожены, 60 – захвачены украинскими войсками, а 25 – повреждены.

Общий счет потерь в военной технике за девять месяцев боевых действий в Курской области составляет 948 против 773 в пользу российской армии.

Все данные базируются на открытых источниках, включая фото- и видеодоказательства, спутниковые снимки и показания с поля боя. В то же время реальные цифры могут быть выше, ведь значительная часть потерь может оставаться за пределами доступности для анализа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле ответили на заявление Зеленского о Курской области.

Также "Комментарии" писали, что Сырский рассказал, что происходит в Курской области.