Девушка-подросток может получить пожизненное заключение: что совершила

Служба безопасности задержала еще одну корректировщицу российских атак по украинской энергетике. Фигуранткой оказалась 16-летняя жительница Кропивницкого, которая по заказу ФСБ готовила ракетный удар по местной ТЭЦ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

Удары по энергетике: кто помогал россиянам точно бить

По материалам дела, агент должна была установить на территории теплоэлектроцентрали замаскированный под снегом GPS-трекер. С его помощью россияне планировали ударить по энергообъекту, чтобы оставить жителей общины без света и отопления.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили враждебный замысел и задержали фигурантку "на горячем" ночью у забора ТЭЦ, где она пыталась активировать цифровой "маячок".

Как установило расследование, спецслужба врага вовлекла несовершеннолетнюю в преступную деятельность через телеграм-канал по поиску "легких заработков".

Сначала оккупанты поручили ей "тестовое испытание": снять на видео объекты военной и критической инфраструктуры и отправить их фсб.

После этого агент получила задание от куратора на подготовку ракетного удара по одному из крупнейших в регионе объектов тепловой и электрической генерации.

Деньги на приобретение GPS-трекера она получила из России на свою банковскую карточку. Затем фигурантка заказала устройство в интернет магазине, оплатила его и забрала заказ на почте.

Во время обысков у задержанной изъят смартфон с поличным.

Следователи Службы безопасности сообщили агентству о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей, ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Кировоградской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера ночью оккупанты били по Днепру.