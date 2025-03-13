«Детей в Украине заставляют сдавать родственников в СБУ»: что известно

Российские СМИ, телеграм-каналы, боты в соцсети Х и YouTube, а также на платформе Reddit распространяют видео с логотипом украинского детского телеканала "ПлюсПлюс". В анимационном ролике мальчик в одежде с украинской символикой, услышав, как его сестра слушает русскую песню, тянет руку к телефону, чтобы якобы донести на нее правоохранительным органам. Далее, на экране появляется номер горячей линии Службы безопасности Украины.

Кадр из фейковой рекламы пропагандистов

В сообщениях к этому видео пропагандисты утверждают, что в Украине распространяют телерекламу, направленную на детскую аудиторию, которая учит "доносить" на членов собственной семьи, если те слушают песни на русском языке.

Фактчекеры "Укринформа" отмечают, что это фейк. Такой ролик никогда не транслировался ни на телеканале "ПлюсПлюс", ни в других украинских СМИ.

"ПлюсПлюс" — это исключительно детский телеканал, где транслируются мультфильмы и мультсериалы. В программе трансляций нет ролика, распространяемого пропагандистами. Контент телеканала состоит из популярных зарубежных или украинских мультсериалов или шоу, графика которых отличается от той, которую распространяют россияне.

На фейковом ролике в правом верхнем углу можно заметить QR-код якобы со сбором средств на помощь военным, однако во время рекламных пауз на канале таких штрихкодов обычно нет.

Пропагандисты создали ролик с помощью видеоредакторов и начали массово распространять его, чтобы манипулировать языковым вопросом, являющимся частью стратегии Кремля по подрыву независимости Украины.

РФ часто распространяет фейки о якобы пропаганде среди детей в Украине. Это происходит в рамках фейкового нарратива Кремля о том, что украинской нации вроде бы не существует, а все украинское якобы навязывается насильно. Россияне также часто используют нарратив о "тоталитарном и нацистском" режиме в Украине, где с детского возраста украинцам навязывают "искусственный" украинский язык и культуру.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российская пропаганда распространяет сообщения о якобы "зверствах ВСУ в Курской области".