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Детей в оккупации заставляют рисовать поздравительные открытки для солдат КНДР

Школьников заставляют восхвалять северокорейских оккупантов

12 ноября 2024, 21:57
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Марьян Ощановский

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики провели уроки межнациональной дружбы, на которых дети рисовали листовки в поддержку Северной Кореи.

Детей в оккупации заставляют рисовать поздравительные открытки для солдат КНДР

Открытки для солдат КНДР. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, детей вынуждали рисовать флаг КНДР, а также рисунки россиян и корейцев. Таким образом, детям демонстрировали якобы дружественную политику РФ с другими странами.

Отмечается, что это были поздравительные открытки русским наемникам, поскольку листовки будут переданы на Курщину через "волонтеров", чтобы поднять моральный дух наемников из КНДР.

Центр национального сопротивления отметил, что каждый учитель, участвующий в оккупационных мероприятиях российской пропаганды, является соучастником преступления и несет ответственность.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики все ближе к тому, чтобы захватить Кураховский укрепрайон в Донецкой области, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник. По словам офицера ВСУ, несмотря на все усилия на Кураховском направлении, командирам не удается стабилизировать ситуацию. "Проблемы те же: тотальное преимущество противника в живой силе, технике и средствах поражения, дефицит защитников подразделениях, просчеты в оценке основных направлений удара противника", — констатировал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики 11 ноября существенно продвинулись недалеко от населенного пункта Гуляйполе Запорожской области, сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс". "На левом фланге от Гуляйполя у противника было продвижение за сегодняшний день. Враг смог продвинуться на несколько километров", — рассказал военный "Алекс". Таким образом, отметил офицер ВСУ, российские оккупанты уменьшили расстояние до Днепропетровской области с 11 км до 9 км.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/na-tot-shkolyariv-zmushuvaly-malyuvaty-vitalni-lystivky-dlya-najmantsiv-kndr/
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