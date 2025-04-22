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Десятки тысяч: сколько бойцов ВСУ считаются пропавшими без вести

Пропавшими без вести числятся 63 тысячи военнослужащих

сегодня, 00:10
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Марьян Ощановский

В Украине пропавшими без вести числятся около 63 тысяч человек.

Десятки тысяч: сколько бойцов ВСУ считаются пропавшими без вести

Потери ВСУ. Фото из открытых источников

Около 10 тысяч военных, ранее считавшихся пропавшими без вести, находятся в плену, заявил уполномоченный по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов.

По его словам, подтвержденный статус пленных получили 10 тысяч человек – часть по официальным каналам через Красный Крест, а часть по свидетельствам освобожденных и OSINT.

" В розыске находятся более 60 тысяч человек. Относительно около 10 тысяч есть подтверждение, что они в плену. Речь идет как об официальных подтверждениях – от страны-агрессорки через Международный комитет Красного Креста (МККК) – так и о неофициальных", — сообщил Артур Добросердов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что у Украины и России есть "очень хорошие" шансы достичь определенной мирной договоренности уже на этой неделе. По словам американского лидера, его администрация провела ряд конструктивных встреч, касающихся ситуации вокруг Украины и России. Трамп пообещал раскрыть детали этих обсуждений в течение трех дней. Во время разговора с журналистами президент США ответил на вопрос о возможности достижения мирного соглашения уже на этой неделе. Он отметил, что такой вариант развития событий вполне реален.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский рубль продолжает укрепляться на ожиданиях мирного соглашения по Украине, после которого последует смягчение западных санкций. На Московской бирже курс юаня по отношению к рублю впервые с июня прошлого года опускался ниже 11 рублей, а завершил торги на отметке 11,04 рубля, потеряв 1,9% за неделю и почти 7% с начала апреля.



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Источник: https://suspilne.media/998363-e-nadia-so-znajdemo-majze-vsih-artur-dobroserdov-pro-posuk-zniklih-bezvisti-pid-cas-vijni/
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