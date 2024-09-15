Десятки единиц техники: ВСУ уничтожили колонну РФ на Покровском направлении (ВИДЕО)

Российская армия не прекращает попыток продвинуться в Покровск в Донецкой области, регулярно прибегая к штурмам, в частности с использованием целых колонн техники. Однако украинские Вооруженные силы эффективно противодействуют этим атакам.

Бои на покровском направлении (фото из открытых источников)

Как сообщает отдельная президентская бригада в Telegram, 14 сентября украинские подразделения успешно уничтожили колонну российской бронетехники на Покровском направлении. В этой операции принимали участие 1-й отдельный батальон специального назначения отдельной президентской бригады, 46-я отдельная аэромобильная бригада и 59-я отдельная мотопехотная бригада.

Колонна окупантов, состоявшая из танков, БТР и БМП, была остановлена благодаря своевременному применению FPV-дронов и артиллерийских ударов. Артиллерия поразила бронетехнику, а ударные беспилотники завершили уничтожение колонн врага.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия продолжает выдавливать жителей из Покровска . В результате обстрелов страны-агрессора перебито водоснабжение в Покровск Донецкой области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин в Телеграмм.

Из-за боев остановлена работа модульной фильтровальной станции, благодаря которой в последнее время Покровск получал воду. Возобновить ее работу сейчас невозможно, заявил Филашкин. Глава ОВА подчеркнул, что продолжается работа по решению этой проблемы – в частности, уже сейчас в Покровской общине за счет местного бюджета пробурили 75 скважин общего пользования, за счет ОСМД – 250 скважин у многоэтажек. Также организован подвоз питьевой воды и появилось восемь установок обратного осмоса, из которых люди могут набирать воду бесплатно.

