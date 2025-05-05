Десятками дронов и баллистикой россияне атаковали Конотоп: что известно после удара

В ночь на 5 мая российские оккупационные войска нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по Конотопу Сумской области. В результате атаки уничтожен инфраструктурный объект. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в соцсети сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин.

Взрывы в Конотопе. Фото: из открытых источников

"Атака была комбинированная с применением более десятка шахедов и двух баллистических ракет. Россияне били с интервалами намеренно, чтобы нанести больше вреда, чтобы убить спасателей и медиков. Циничные уроды", – сообщил городской голова Конотопа.

По его словам, в результате вражеского удара уничтожен объект инфраструктуры города.

Артем Семенихин сообщил, что, по предварительным данным, обошлось без погибших и раненых.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Одессе, по обновленным данным, уже известно о пятнадцати пострадавших в результате российского дронового удара накануне вечером. Количество жертв осталось также прежним – два человека. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Спасатели рассказали, что в городе в результате массированной атаки дронов-камикадзе со стороны российских оккупантов были повреждены жилые многоэтажки, частные дома, супермаркет, школа и легковые автомобили.

"К сожалению, погибли два человека, по предварительной информации еще 15 человек травмированы", — передали в Службе.

Также издание "Комментарии" сообщало – появились фото последствий удара РФ по Днепру: что известно о погибших и раненых.



