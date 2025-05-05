Десятками дронов и баллистикой россияне атаковали Конотоп: что известно после удара

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Кравцев Сергей
В ночь на 5 мая российские оккупационные войска нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по Конотопу Сумской области. В результате атаки уничтожен инфраструктурный объект. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в соцсети сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин.
Взрывы в Конотопе. Фото: из открытых источников
По его словам, в результате вражеского удара уничтожен объект инфраструктуры города.
Артем Семенихин сообщил, что, по предварительным данным, обошлось без погибших и раненых.
Читайте также на портале "Комментарии" — в Одессе, по обновленным данным, уже известно о пятнадцати пострадавших в результате российского дронового удара накануне вечером. Количество жертв осталось также прежним – два человека. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Спасатели рассказали, что в городе в результате массированной атаки дронов-камикадзе со стороны российских оккупантов были повреждены жилые многоэтажки, частные дома, супермаркет, школа и легковые автомобили.
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