Деоккупация останется в мечтах: озвучен шокирующий прогноз войны в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Деоккупация останется в мечтах: озвучен шокирующий прогноз войны в Украине

По данным издания, украинцы понимают, что любая договоренность будет предусматривать утрату части территорий в пользу России.

25 августа 2025, 12:15
Автор:
avatar

Клименко Елена

Даже при самом оптимистичном развитии событий, Украина может потерять часть территорий, ныне контролируемых Россией — в частности, Крым, большую часть Донбасса, практически всю Луганщину, а также части Херсонской и Запорожской областей. Об этом говорится в аналитическом материале The Washington Post.

Деоккупация останется в мечтах: озвучен шокирующий прогноз войны в Украине

Фото: из открытых источников

Издание подчеркивает, что в Украине все чаще отдают себе отчет, что потенциальное мирное соглашение с Россией может предусматривать потерю значительной части оккупированных территорий. Вопрос лишь в том, сколько именно придется уступить и попытается ли Москва захватить еще больше, чем сейчас удерживает, отмечает WP. Такой сценарий является тревожным для большинства украинцев.

Опрос Киевского международного института социологии, проведенный в сентябре 2024 года, показал: почти 80% украинцев считают, что при достаточной военной поддержке от Запада Украина могла бы вытеснить российские войска. В то же время, администрация Дональда Трампа ограничила военную помощь Киеву, что ослабило оборонный потенциал страны.

"Мы не вернем оккупированные территории в ближайшее время, но никогда не признаем их российскими. Они будут оставаться в статусе временно оккупированных", — заявил депутат и представитель Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

Такое непризнание позволяет Киеву избегать юридических сложностей, в частности, потребности в референдуме об изменении государственной границы. Однако Кремль требует официального отказа Украины от этих регионов — даже тех частей Донбасса, которые остаются под контролем ВСУ.

Источник: https://www.washingtonpost.com/world/2025/08/23/ukraine-donetsk-land-peace-deal/?chead=true&
