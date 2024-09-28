Деньги на войну будут: Газпром нашел, кому еще можно экспортировать российский газ

Российский газовый монополист Газпром рассматривает Африканский континент как новый перспективный рынок для экспорта газа, поскольку ожидает снижения спроса на российский газ в Европе в ближайшие годы. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил глава "Газпром экспорта" Дмитрий Хандога, сообщают российский СМИ.

Российский газ. Фото: из открытых источников

Глава "Газпром экспорта" фактически признал, что сейчас наступили непростые времена для российского газового монополиста и российское руководство вынуждено искать новые точки роста, и Африка рассматривается, как одна из таких перспективных зон.

По словам чиновника, Газпром планирует реализовывать как природный, так и сжиженный газ в странах Африки, а также использовать опыт доставки газа к конечному потребителю.

Стоит отметить, Газпром выпал из рейтинга топ-100 крупнейших компаний России по объемам прибыли, хотя еще в прошлом году возглавлял этот список. В 2023 году компания впервые за 25 лет понесла убытки в размере 629 млрд рублей на фоне резкого сокращения добычи и экспорта газа в Европу из-за санкций, введенных после полномасштабного вторжения России в Украину.

Добыча газа Газпромом в 2023 году снизилась до 404 млрд кубометров, что стало самым низким показателем с 1990 года. Объем экспорта составил всего 69 млрд кубометров, что стало рекордно низким уровнем с 1985 года. Поставки в Европу упали до 28 млрд кубометров – такого объема компания не видела с конца 1970-х годов.

Доля Газпрома на европейском рынке сократилась с 45% до 15%. Кроме того, один из ключевых клиентов в ЕС — австрийская Wien Energy GmbH — объявил о полном прекращении закупок российского газа с 2025 года. Оставшись без стабильного рынка сбыта, Газпром вынужден сокращать добычу до исторических минимумов.

Такая ситуация побуждает компанию активно искать новые рынки для экспорта, и Африка становится одним из основных направлений, на которые Газпром возлагает большие надежды.

Читайте также на портале "Комментарии" — Венгрия поставила ЕС перед фактом: что просит за отказ от российского газа.



