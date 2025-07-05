Денег не будет: крупнейший инвестор мира заморозил фонд для Украины

Один из крупнейших в мире инвестиционных гигантов, компания BlackRock, приостановил переговоры по созданию международного фонда по восстановлению Украины. Как сообщает Bloomberg, ключевым фактором стала победа Дональда Трампа на президентских выборах в США, которая вызвала глубокую неопределенность будущей американской поддержки Украины.

Самый большой инвестор мира заморозил фонд для Украины

Что предусматривал фонд:



Речь шла о создании масштабной финансовой платформы для привлечения до 15 миллиардов долларов через сочетание публичных и частных инвестиций. В частности, планировалось получить:

• не менее 500 млн долларов от правительств и международных финансовых учреждений;

• до 2 млрд долларов от частных инвесторов;

• что вместе с рычагом инвестирования могло бы обеспечить многомиллиардный инструмент поддержки Украины.

Фонд должен быть официально представлен на конференции по восстановлению Украины в Риме, которая состоится 10-11 июля.



Что произошло:



После победы Трампа BlackRock в январе 2025 г. приостановил активные переговоры с потенциальными донорами. В компании объяснили: в новых геополитических условиях трудно прогнозировать уровень поддержки Украины со стороны США, а без нее инвестиционный климат остается слишком рискованным.



Также отмечается, что BlackRock завершил свою консультативную роль в рамках работы с правительством Украины еще в 2024 году — и пока не участвует ни в каких новых переговорах по финансированию.

Что дальше:

В ответ на это Франция инициировала разработку альтернативного фонда, который должен стать заменой проекта BlackRock. Однако его успеваемость без участия США и крупнейших институциональных игроков остается под вопросом.



Эксперты отмечают, что это решение сигнализирует об изменении глобального климата вокруг поддержки Украины. После победы Трампа инвесторы становятся более осторожными, ожидая конкретных политических шагов от Вашингтона, прежде чем вкладывать деньги в украинское восстановление.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в взрыв автомобиля, прозвучавшего утром 5 июля в Киевском районе Одессы, Служба безопасности Украины квалифицирует как попытку террористического акта. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.



