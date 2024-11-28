Денег хватит надолго: сколько времени Путин еще сможет вести войну против Украины

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Ткачик Олеся
Есть только три причины, почему кремлевский диктатор Владимир Путин начал войну против Украины, говорит политолог Вадим Денисенко.
Владимир Путин
По его словам, Путин понимает, что при любых обстоятельствах у него есть деньги на ведение войны еще на полтора-два года, а возможно и немного больше.
Денисенко отмечает, что против продолжения войны говорят следующие факторы. Во-первых, Россия становится технологически зависимой от Китая в отраслях экономики 21 века и у них максимум 2-3 года, чтобы не превратиться в страну, которая не может вообще строить свою экономику без Китая.
Во-вторых, Россия боится обвала цены на нефть, которым пугает их Дональд Трамп, что может повлечь за собой внутренние проблемы, ведь денег не хватит ни на что. Проще говоря, в переговорном процессе у Путина есть дилемма: продолжить войну и попытаться добиться поставленных в 2022 году целей, что практически нереально, или же отступить на шаг назад и добиться снятия санкций.
Пока ответа на этот вопрос нет, прежде всего у самого Путина, добавил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что эффект от последних экономических шагов Кремля, в частности, введение санкций на валютные операции и "ядерных" заявлений уже ощутил российский рубль. Курс доллара и евро в России достиг рекордно низких значений, а глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина сталкивается с необходимостью принять сложные решения. Нынешний курс доллара в РФ является самым плохим с марта 2022 года. На 27 ноября официальный курс Центробанка установлен на уровне 103,79 рубля за доллар, а евро – 108,87 рубля. Китайский юань торгуется на уровне 14,20 рублей.
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