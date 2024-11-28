Денег хватит надолго: сколько времени Путин еще сможет вести войну против Украины

Есть только три причины, почему кремлевский диктатор Владимир Путин начал войну против Украины, говорит политолог Вадим Денисенко.

Владимир Путин

"Первое, Россия перестала быть третьим полюсом мира. Во-вторых, Россия потеряла неограниченные полицейские функции на постсоветском пространстве. В-третьих, Путин считал, что, присоединив Украину, он остановит деславянизацию России. В Кремле думали, что скорая трехдневная война позволит решить все три вопроса. Сейчас уже ясно, что ни один из трех пунктов Путину не удастся решить", — отметил Денисенко.

По его словам, Путин понимает, что при любых обстоятельствах у него есть деньги на ведение войны еще на полтора-два года, а возможно и немного больше.

Денисенко отмечает, что против продолжения войны говорят следующие факторы. Во-первых, Россия становится технологически зависимой от Китая в отраслях экономики 21 века и у них максимум 2-3 года, чтобы не превратиться в страну, которая не может вообще строить свою экономику без Китая.

Во-вторых, Россия боится обвала цены на нефть, которым пугает их Дональд Трамп, что может повлечь за собой внутренние проблемы, ведь денег не хватит ни на что. Проще говоря, в переговорном процессе у Путина есть дилемма: продолжить войну и попытаться добиться поставленных в 2022 году целей, что практически нереально, или же отступить на шаг назад и добиться снятия санкций.

Пока ответа на этот вопрос нет, прежде всего у самого Путина, добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что эффект от последних экономических шагов Кремля, в частности, введение санкций на валютные операции и "ядерных" заявлений уже ощутил российский рубль. Курс доллара и евро в России достиг рекордно низких значений, а глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина сталкивается с необходимостью принять сложные решения. Нынешний курс доллара в РФ является самым плохим с марта 2022 года. На 27 ноября официальный курс Центробанка установлен на уровне 103,79 рубля за доллар, а евро – 108,87 рубля. Китайский юань торгуется на уровне 14,20 рублей.



