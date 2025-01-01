День рождения Степана Бандеры: почему его так боятся украинские враги

15 октября 1959 года погиб Степан Бандера. Но даже сегодня от одного упоминания его россияне начинают сходить с ума от ненависти. Оно и неудивительно: пропагандисты используют слово "бандеровцы" для устрашения, называют пособием гитлеровцев и кровавым преступником. Как же говорить с детьми о выдающемся борце за независимость Украины? "Освіторія" собрала малоизвестные факты о Степане Бандере и развенчивает мифы о нем.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Хоумскулер и участник "Пласта", никогда не учившийся в школе

Степан Бандера родился в семье греко-католического священника 1 января 1909 года в селе Старый Угринов на Галичине. Сейчас это Ивано-Франковская область. Фамилия Бандера – испанского происхождения и означает "флаг", "стяг".

Когда Степану исполнилось пять лет, началась Первая мировая война. Школы в селах не работали. К тому же будущий проводник ОУН страдал от ревматизма суставов. Маленького Степана учили дома приглашенные учителя. Вот что он сам писал: "Обучение в объеме народной школы я получил в доме родителей, вместе с сестрами и братьями, пользуясь несистематической помощью домашних учительниц".

Студент политехники без диплома, подпольный член ОУН, образовательный активист и просветитель

В 1928 году Степан приезжает во Львов для обучения в Политехнике в агрономическом отделении. Параллельно поступает в подполье ОУН. Учеба скоро перестает быть приоритетом для Бандеры – он даже диплом не получил. Его полностью поглощает национально-патриотическая работа.

В то же время молодой Бандера выполнял задачи для Украинской военной организации – распространял подпольные издания и был связным. А когда в начале 1929 года был создан ОУН – поступил немедленно. Но для этого "дописал" себе в паспорте год – в организацию брали всего от 21 года. Несмотря на молодой возраст, очень быстро стал влиятельным и уважаемым лидером ОУН. Сражался с польским режимом с помощью налетов на правительственные учреждения. Одна из главных целей ОУН того времени – убедить украинцев, что они могут сопротивляться, внушить революционный дух. В этом помогала нелегальная литература, которую тайно печатали ОУНовцы. Ну, а сам Бандера стал блестящим агитатором.

Давал отпор советскому террору и мстил за Голодомор

В 1932 – 1933 годах советская Украина страдала от искусственно организованного большевиками голодомора, от которого погибли более 3 миллионов наших граждан. В ответ краевые кадры ОУН, возглавляемые Бандерой, направили все свои силы против московско-большевистской агентуры. Во Львове 3 июня 1933 года было принято решение о покушении на советского консула. Операцией руководил лично Степан Бандера. Задание поручили 18-летнему ученику Николаю Лемику. Он выстрелил не в консула, а в специального представителя Москвы. Над Лемиком был суд, на котором он открыто сказал о преступлениях советской власти, а журналисты разнесли его слова о голоде в Украине по всему миру. Лемика осудили на пожизненное, но он вышел на свободу в 1939 году, когда Польша потерпела поражение в войне с гитлеровской Германией. Однако в 1941 году отважного Николая расстреляли немцы в Миргороде.

А вот как сам Бандера объяснял цель борьбы против большевиков: "ОУН выступает против большевизма потому, что это система, с помощью которой Москва поработила украинскую нацию, уничтожив украинскую государственность. … Большевизм методами физического уничтожения борется на восточноукраинских землях с украинским народом, а именно – массовыми расстрелами в подземельях ГПУ, уничтожением голодом миллионов людей и постоянными ссылками в Сибирь, на Соловки".

"Да здравствует Украина!": смертная казнь, тюрьмы, голодовка

После совершенного теракта с убийством министра внутренних дел Польши Бронислава Перецкого Бандере вынесли смертный приговор. Это произошло в суде в Польше в 1936 году во время знаменитого Варшавского процесса – так называемое "дело Бандеры и товарищей". Услышав свой приговор, он воскликнул: "Да здравствует Украина!" Интересное дело по этому поводу напишет историк П. Балей: "Чтобы войти в историю национальным героем, реализатором "величественной идеи" – отцом украинской государственности, Бандера был готов принять трижды смерть на эшафоте. Ту же готовность он хотел видеть в каждом украинском человеке".

Вот что пишет Степан Андреевич в автобиографии:

"Я сидел в тюрьмах "Свенты Кшиж" у Кельца, во Вронках у Познаня и в Бресте над Бугом до половины сентября 1939 года. Пять и четверть года я просидел в самых тяжелых тюрьмах Польши, по большей части — в строгой изоляции. За это время провел три голодовки — по 9, 13 и 16 дней. Одну из них совместно с другими украинскими политическими заключенными, а две индивидуально, во Львове и Бресте".

Интересно, что новости и важную информацию Бандера получал во время исповедей от капеллана Иосифа Кладочного. Святой отец также передавал тайные записки Бандере в маленьких карандашах, где вместо графита вкладывали бумажку. Эти записки называются "грипсы".

Был ли Бандера "приспешником нацистов"?

30 июня 1941 Организация украинских националистов во главе со Степаном Бандерой провозгласила Акт восстановления Украинского Государства. Историческое событие произошло во Львове, на балконе дворца Любомирских на площади Рынок, 10 (этот балкон вам покажет каждый коренной львовянин). Нацисты возмутились. Степана Андреевича арестовали и потребовали отозвать Акт – с независимостью Украины Гитлер отнюдь не соглашался!

Бандеру отправили в немецкий концлагерь "Заксенгавзен", а в Украине продолжались аресты украинских националистов. В июле 1941 года власти немецких оккупантов объявили об окончательном запрете деятельности украинских организаций. Практически до завершения второй мировой войны Бандеру продержали в заключении.

Почему до сих пор популярен миф о том, что члены ОУН — "агенты Гестапо" или СС?

Многие мифы российской пропаганды строятся на утверждении, что Степан Бандера, Роман Шухевич и кто-либо из членов ОУН и УПА – "прислужники Третьего Рейха и воевали на стороне Гитлера". На самом же деле последователи Бандеры всю войну продолжали бороться как против нацистов, так и против советской армии – и те, и другие для них были оккупантами. Националисты пошли на временное сотрудничество с Абвером (орган армейской разведки) ситуационно и непродолжительно, их основной целью было создание украинского государства. Германия же выступала главным противником Польши, которая страшным гнетом душила Западную Украину. Пиком сотрудничества стали 39-е – 41-е годы, – и именно в это время Сталин заключил союз с Гитлером. Как мы уже писали выше, стоило лишь провозгласить Акт восстановления Украинского Государства во Львове 30 июня 1941 года, как пути немецкой и украинской сторон разошлись, а националистов постигли аресты и заключения.

Семью Бандеры убили нацисты, а сестер пытали в советских лагерях

Отец Степана Бандеры погиб от большевистского шара: отца Андрея расстреляли в июле 1941 года. Бандера пытался вывезти отца и сестер из советской оккупации, однако папа отправил сыну записку: "От бегства с краю отказываюсь, народ оставить не могу". Сестер отправили в советские лагеря.

Братья Степана – Василий и Олекса, погибли в коцентрационном лагере Аушвиц в июле 1942 года. Свидетели рассказали: "Василия обсыпали известью, избивали до потери сознания и бросали в бочку с водой, чтобы он отошел, а потом снова это несколько раз повторяли". Впоследствии нацисты ввели Василию смертельную инъекцию. Брата Олексу также подвергли смертельной пытке.

Об убийстве знал заранее, но от охраны отказался

В 1950-х Степана Бандеру в очередной раз избрали проводником ОУН. "Спасибо! Смертный приговор принимаю". Советские спецслужбы совершали покушения одно за другим, но все они были неудачны.

Бандера отказался от охраны. А на следующий день агент Богдан Сташинский застрелил борца за украинскую независимость из пистолета. Этот пистолет был наполнен ядовитым газом.