Демобилизация в Украине: Зеленский шокировал новое заявление в Раде

Во время выступления в Верховной Раде 17 июля президент Владимир Зеленский ответил на вопросы народного депутата Алексея Гончаренко о сроках демобилизации военных. Об этом сообщил в Telegram нардеп Ярослав Железняк.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Глава государства заявил, что украинские воины смогут вернуться домой только после окончательной победы над российским агрессором. При этом он подчеркнул, что внутренних врагов в Украине нет, и призвал Гончаренко не становиться на их сторону.

"Наши героические воины вернутся, когда мы одолим врага — и это будет потом. Внутри страны врагов нет, и вам не стоит становиться с ними рядом", — сказал Зеленский.

Он также призвал самого депутата присоединиться к рядам Вооруженных сил, чтобы облегчить нагрузку на тех, кто уже долгое время на фронте. По словам президента, военные заслуживают полноценных ротаций, а не изнурительной службы без четких сроков.

"Наши бойцы имеют право на нормальные ротации. Поэтому лучше уходите и помогите им не только словами в зале парламента", — добавил он.

Это заявление прозвучало на фоне голосования в Верховной Раде 15 июля за продление военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней. Большинство депутатов поддержали это решение, но Алексей Гончаренко проголосовал против.

В своих публичных заявлениях он объяснил свою позицию отказом поддерживать продолжение мобилизации без принятия закона о демобилизации и четких сроках службы. По его словам, длительная служба без определенных сроков — это путь к "бусификации" армии, хаосу в системе ТЦК и потере поддержки общества.

"Можно выиграть войну, но проиграть людей. Без демобилизации это станет реальностью", — подчеркнул депутат.

Гончаренко заявил, что не будет поддерживать мобилизационные инициативы до тех пор, пока в законодательстве не будут предусмотрены четкие сроки службы для военнослужащих.

Как уже писал портал "Комментарии", фактов силовой мобилизации и избиения военнообязанных работниками ТЦК становится все больше. Очередной случай использования силы сотрудниками ТЦК расследует Государственное бюро расследований.