Демобилизации не будет: военный сказал, что необходимо сделать, чтобы удержать фронт

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Ткачик Олеся
Военный Игорь Луценко призвал оставить мечты о том, что можно будет подобрать в Вооруженные силы какое-то дополнительное количество воинов, и наконец выиграть войну. Ни добровольно, ни принудительно украинское общество на это не способно, считает военный. При этом он подчеркнул, что практика интенсивной бусификации последних полугода это показывает, и доказательство рекрутинга раскрученных военных брендов об этом свидетельствует, приток новых реальных кадров в ВСУ очень скромный.
Демобилизация военных
По его словам, для того чтобы найти решение проблеме наполнения армии, имеет смысл именно им, экс-гражданским, дать возможность формировать кадровую политику вооруженных сил и наладить отношения с обществом. Потому что они, эти экс-цивилы, по сравнению с профессиональными военными, свое общество оставили недавно и понимают его гораздо лучше, поэтому эту проблему смогут решить более эффективно, добавляет Луценко.
В частности, он советует возобновить надзор за законностью в армии. Сейчас солдату некому пожаловаться на произвол командиров, кроме высших начальников (то есть тех, кто этих командиров и назначил). Поэтому массовое СЗЧ.
Кроме того, во время войны он советует убрать требования относительно званий для назначения на те или иные должности. По его словам, сейчас в армию пришли люди с колоссальным управленческим или профессиональным опытом, компетенция которых позволяет сразу занимать очень высокие должности и руководить тысячами людей. Но нынешняя система это им вообще не позволяет делать.
По его словам, армия должна перестать быть "тюрьмой для героев", по точному выражению одного из бойцов.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как в ВР хотят решать вопросы демобилизации.
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