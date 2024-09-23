Демобилизации не будет: военный сказал, что необходимо сделать, чтобы удержать фронт

Военный Игорь Луценко призвал оставить мечты о том, что можно будет подобрать в Вооруженные силы какое-то дополнительное количество воинов, и наконец выиграть войну. Ни добровольно, ни принудительно украинское общество на это не способно, считает военный. При этом он подчеркнул, что практика интенсивной бусификации последних полугода это показывает, и доказательство рекрутинга раскрученных военных брендов об этом свидетельствует, приток новых реальных кадров в ВСУ очень скромный.

Демобилизация военных

"У нас нет другого выхода, как рассчитывать на тех, кто уже в армии. А сейчас в армии, пожалуй, 80% гражданских людей в прошлом", — говорит Луценко.

По его словам, для того чтобы найти решение проблеме наполнения армии, имеет смысл именно им, экс-гражданским, дать возможность формировать кадровую политику вооруженных сил и наладить отношения с обществом. Потому что они, эти экс-цивилы, по сравнению с профессиональными военными, свое общество оставили недавно и понимают его гораздо лучше, поэтому эту проблему смогут решить более эффективно, добавляет Луценко.

Давайте честно признаем, что никакой массированной демобилизации после 36 месяцев войны не будет, потому что уже сейчас не готовится замена. Темпы мобилизации едва соперничают с уровнем утрат. Поэтому, кроме прочего, имеет смысл сосредоточиться на спасении того человеческого ресурса, который сейчас воюет", — отметил военный.

В частности, он советует возобновить надзор за законностью в армии. Сейчас солдату некому пожаловаться на произвол командиров, кроме высших начальников (то есть тех, кто этих командиров и назначил). Поэтому массовое СЗЧ.

"Поскольку мы, нынешние военные, будем вынуждены воевать минимум еще несколько лет, то нам следует обеспечить систему ротации между гражданской и военной жизнью. Модель может быть "3 месяца на войне – 1.5 в гражданской жизни", или "4 месяца войны – 2 месяца на гражданской" и т.д. Пребывание в таком режиме позволит восстанавливаться и не разрушать семьи и частично сохранить гражданскую жизнь военных. Для этого требуется больший приток мобилизованных, но не такой большой, как для полной замены", — говорит Луценко.

Кроме того, во время войны он советует убрать требования относительно званий для назначения на те или иные должности. По его словам, сейчас в армию пришли люди с колоссальным управленческим или профессиональным опытом, компетенция которых позволяет сразу занимать очень высокие должности и руководить тысячами людей. Но нынешняя система это им вообще не позволяет делать.

"Сделайте систему оценки командиров. Это стандарт НАТО, если что. Нам срочно следует избавиться от неэффективных командиров, потому что они — хуже врага, приносят нам гораздо больше вреда, от них бегут в СЗЧ тысячами, и гибнут тысячами. Процедуры оценки есть у НАТО или можно заимствовать из подходов, которые практикуются сейчас в корпоративном секторе по отношению к руководителям", — добавил Луценко.

По его словам, армия должна перестать быть "тюрьмой для героев", по точному выражению одного из бойцов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как в ВР хотят решать вопросы демобилизации.



