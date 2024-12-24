Демобилизации не будет: что в Раде предложат военным вместо увольнения со службы

Народный депутат Украины и член оборонного комитета Верховной Рады Федор Вениславский заявил, что в ближайшей перспективе законопроект о демобилизации вряд ли появится. В то же время, ключевой альтернативой для уменьшения нагрузки на военных остается ротация, сказал он в эфире Радио НВ.

Война в Украине

По словам Вениславского, вопрос ротации обсуждается на закрытых заседаниях оборонного комитета с участием начальника Генерального штаба, главнокомандующего Вооруженными силами Украины и представителей Министерства обороны.

"Как раз ротационный способ предоставления возможности отдохнуть в течение нескольких месяцев для военнослужащих, принимающих непосредственное участие в боевых действиях, на сегодняшний день – это то, что необходимо сделать", — подчеркнул народный депутат.

Кроме того, политик напомнил, что генералом Александром Сырским еще с момента его назначения на должность главнокомандующего было начато внедрение ротационной системы. Однако из-за обострения ситуации на фронте ее полноценное функционирование пока невозможно, хотя военное командование продолжает работать над этим.

О возможности принятия закона о демобилизации Вениславский подчеркнул, что по состоянию на данный момент нет оснований ожидать появления закона, предусматривающего массовое увольнение военнослужащих со службы.

Депутат признал, что вопрос усталости военных чрезвычайно актуален и это понимают все. Однако, по его словам, пока невозможно обеспечить замену опытных бойцов только за счет мобилизованных или добровольцев.

Вениславский добавил, что в оборонном комитете продолжают рассматривать разные варианты решения этого вопроса, но конкретных решений пока нет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что до 18 декабря Минобороны должно было завершить работу над законопроектом о демобилизации военных.



