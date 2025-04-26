"Дело за вами": Макрон после встречи с Зеленским озвучил ультиматум Путину

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Украина продемонстрировала открытость для безусловного прекращения огня и готовность к сотрудничеству ради установления мира. Теперь, по его словам, инициатива должна перейти в Москву.

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"У нас был конструктивный и содержательный разговор с президентом Владимиром Зеленским сегодня в Риме. Завершение войны в Украине — это цель, которую мы совместно разделяем с Дональдом Трампом", — отметил Макрон, комментируя результаты встречи.

Французский лидер подчеркнул, что Зеленский подтвердил свою готовность к немедленному и безусловному прекращению боевых действий.

"Он решительно настроен сотрудничать как с европейскими партнерами, так и с Соединенными Штатами для достижения мира", — добавил он.

Вместе с тем Макрон напомнил, что теперь слово за российским президентом:

"Пора Путину доказать, что его заявления о желании мира — не просто слова", — подчеркнул политик.

Также он подчеркнул, что Франция продолжит активно работать в рамках созданной в марте "решительной коалиции", инициированной в Париже. Ее цель – не только прекращение огня, но и установление долговременного мира в Украине.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский находится в Ватикане, где участвует в церемонии прощания с Папой Франциском. В рамках визита он уже провел встречи с рядом мировых лидеров, в частности, с президентами Франции и США. После переговоров с Дональдом Трампом, Зеленский назвал разговор "очень символическим".

Портал "Комментарии" писал, что российский диктатор Владимир Путин выразил готовность к переговорам с Украиной без предварительных условий. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.