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Дело не в религии: Почему США и РФ хотят установить перемирие до 20 апреля

Трамп и Путин проталкивают идею прекращения боевых действий до конца апреля, и это – не случайность

сегодня, 11:13
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Ткачик Олеся

Агентство Bloomberg, ссылаясь, на так называемые информированные источники сообщало, что планы администрации президента США Дональда Трампа предполагают достижение договоренности о прекращении огня на фронте в Украине до 20 апреля. При этом военный эксперт Роман Свитан в интервью "Главреду" объяснил, почему выбрана эта дата.

Дело не в религии: Почему США и РФ хотят установить перемирие до 20 апреля

Война в Украине

"Это Путин, позиционирующий себя великим и богоизбранным, привязывает прекращение огня к Пасхе", — говорит Свитан.

Впрочем, по его словам, на самом деле речь идет не о празднике. Правда, говорит эксперт, что до конца апреля в террористической России закончатся практически все силы и средства, которые сейчас используются во время наступления. То есть, добавляет Свитан, россиянам очень нужна оперативная пауза. Именно поэтому Трамп и Путин говорят о режиме прекращения огня до конца апреля.

"К Пасхе" – это как раз конец апреля, 20-е числа. Так что это запрос Путина, который просто ретранслировал Трамп", — заявил Свитан.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Свитан прогнозирует, что наступательные резервы РФ иссякнут уже через 1,5–2 месяца. До конца апреля россияне будут вынуждены сворачивать наступление и переходить к обороне, а на некоторых позициях даже отступать из-за нехватки ресурсов. По его оценкам, до конца апреля Россия попытается прекратить активные боевые действия, чтобы не допустить контрнаступления ВСУ. Именно с этим могут быть связаны недавние призывы к перемирию. То есть, подчеркнул эксперт, для Украины вырисовывается достаточно неплохая перспектива: когда россияне выдохнутся, в конце апреля или начале мая мы сможем начать свою операцию по восстановлению территориальной целостности.




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Источник: https://glavred.net/world/prekrashchenie-ognya-do-pashi-ekspert-obyasnil-ostanovit-li-kreml-boi-v-aprele-10642145.html?_gl=1*l3e93c*_ga*MTY5NzA0MTU5MS4xNzIwMTc0MzIw*_ga_GTZ11TXQEP*MTc0MDQ3MzkxOC4xMTc4LjEuMTc0MDQ3Mzk3OS42MC4wLjA.*_ga_XPHWQKG4FQ*MTc0MDQ3Mzk
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