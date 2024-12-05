Дело идет к отступлению: россияне напирают на Курахово с юга

Украинские военнослужащие продолжают удерживать позиции к югу от Курахово, однако ситуация там очень сложная, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс".

Бои за Курахово продолжаются. Фото из открытых источников

"В "кармане" к югу от Курахово противник дальше продолжает поджимать. На данный момент идет оборона Успеновки. Россияне пытаюсь прорываться в самую деревню на гольфкарах. Пока украинским защитникам удается отбивать атаки противника. Бойцы ВСУ даже уверяют, что могут держаться на рубежах", – рассказал военный "Алекс".

Однако, по словам офицера ВСУ, реалии и тенденции таковы, что рано или поздно украинским войскам придется отступать из "кишеня" южнее Курахово.

"Главное сделать это удачно: с минимальными потерями, без окружений и другого маразма, из-за которого могут быть не нужны жертвы. К счастью, обходимся без лишних потерь", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что количество попадающих на фронт бракованных мин не представляет системной угрозы для обороноспособности Украины, заявил народный депутат Федор Вениславский. По словам парламентария, информация, которую активно обсуждают в медиа эксперты и политики, может быть "спланированной информационной операцией против сектора безопасности обороны и производителей украинского вооружения".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на Покровском направлении российские захватчики прорвались в населенный пункт Шевченко, который находится с фланга города. "Обстановка на участке Шевченко — Новотроицкое очень тяжелая. Россияне бросают на штурмы много живой силы. Россияне группами по 5-15 человек пытаются пробираться оврагами и балками вдоль железной дороги, пролезают по труднопроходимой местности. Таким маневром враг пытается обойти населенный пункт Шевченко, поэтому будет посылать больше живой силы, чтобы пробить коридор и обойти населенный пункт", — сообщил офицер ВСУ "Алекс".