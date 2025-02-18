«Делегацию Украины в ОАЭ разместили в гостинице «Москва»: что известно

Прокремлевские помойки тиражируют новость со ссылкой на геолокацию со сториз в Instagram первой леди Украины, якобы делегацию Украины в ОАЭ разместили в гостинице "Москва". Об этом сообщает Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности и опровергает этот фейк.

Отель Москва в ОАЭ. Фото из открытых источников

На самом деле: это враждебная подделка, ведь в профиле Елены Зеленской в Instagram нет такой сториз. Фейковый скриншот распространяют исключительно пророссийские источники.

Первая леди Украины не нарушила протокол безопасности, поделившись геолокацией гостиницы, в которой остановилась украинская делегация, отмечают в Центре.

"На подделке также указано, что гостиница расположена в Дубае, однако на сайте президента Украины указано , что делегация прибыла в Абу-Даби. Елену Зеленскую роспропагандисты неоднократно обвиняли в приобретении выдающихся поместий или роскошных авто", – отмечают в Центре.





Напомним, портал "Комментарии" писал , что президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Объединенные Арабские Эмираты. Он сообщил о содержательном разговоре с президентом Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном в Абу-Даби.

"Одна из наших ключевых тем сегодня – возвращение наших людей из российского плена. Посредничество ОАЭ спасло много жизней. Спасибо за это важное сотрудничество, и сегодня обсудили, как можем его продолжить", – отметил Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что сегодня было подписано важное экономическое соглашение между Украиной и ОАЭ.

"Документ максимально либерализует доступ к рынку ОАЭ для почти всех украинских товаров. Нашим компаниям будет проще продавать свои продукты в ОАЭ. Активной была и работа первой леди. Важные вопросы гуманитарного сотрудничества: реабилитация, поддержка больших приемных семей, поддержка наших людей. Спасибо за сотрудничество, которое спасает жизнь и помогает".