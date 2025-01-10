Российские захватчики снова продвинулись на Кураховском направлении, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс".

РФ наступает в районе Курахово. Фото из открытых источников

"Враг обошел населенный пункт Шевченко вдоль реки со стороны Старых Тернов. В самом Шевченко, в центральной части населенного пункта, украинские военные сражались, как львы", — рассказал военный "Алекс".

По словам офицера ВСУ, если враг пройдет и закрепится у Шевченко, то дела будут плохие, потому что в русле двух рек будет сложно отражать штурмы россиян.

Он добавил, что взятие населенного пункта усложнит без того далеко непростое положение подразделений в районе Дачного.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что активность врага на Покровском направлении в районе Воздвиженки связана с тем, чтобы обойти с флангов города Покровск и Мирноград, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "После взятия к югу от Покровска населенного пункта Шевченко вполне ожидаемо продвижение врага прекратилось на данном участке. Теперь в основном диверсионно-разведывательные группы пытаются проникать в город и FPV-дроны на оптоволокне летают там нон-стопом, даже уже перелетают город и пытаются охотиться как можно дальше", — рассказал военный.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Мексики Клаудия Шейнбаум предложила переименовать часть США в "Мексиканскую Америку". Соответствующее предложение президент озвучила в ответ на идею новоизбранного президента США Дональда Трампа сменить название Мексиканского залива на "Залив Америки". При этом она подчеркнула, что "Мексиканский залив — это название, признанное ООН".