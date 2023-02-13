Дефицит в энергосистеме отсутствует: как украинским энергетикам это удалось

В понедельник мощности в энергосистеме было достаточно, чтобы покрыть потребности украинцев. Об этом сообщила прессслужба "Укрэнерго" в Telegram, передают "Комментарии".



Фото: pixabay

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В частности, этого удалось добиться благодаря:





выводу после ремонтов энергоблоков на нескольких тепловых электростанциях;





росту производства электроэнергии в энергосистеме;





наводнению, интенсифицировавшему работу гидроэлектростанции;





увеличению продолжительности светового дня;





ясной погоде, способствующей генерации из возобновляемых источников энергии;





импорту электроэнергии из Словакии





Поэтому поскольку мощности в системе были достаточными, лимиты потребления для областей не вводились. Исключение – Одесса, где из-за поврежденной сетевой инфраструктуры действуют графики почасовых отключений.





В "Укрэнерго" также напомнили, что Запорожская АЭС и ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС, а также ветровые и солнечные электростанции пока недоступны для украинцев. В общей сложности они дают более 10 ГВт. Кроме того, продолжающийся дефицит в системе объясняется необходимостью проводить ремонтные работы в связи с атаками врага.





Ранее сообщалось, что конфискованные российские активы в Украине будут продавать на открытых аукционах. Потребность в конфискации имущества России никто не ставит под сомнение, говорит экономист Дмитрий Яблоновский. Другой вопрос – что с ним делать. Государство или каким-то образом его сохраняет, использует, но возникает вопрос: эффективно ли оно как сособственник. Кроме того, оно уже имеет более 3,5 тысячи предприятий. Вторая альтернатива – продать это имущество. По мнению специалиста, эта альтернатива верна. Другие опрошенные "Комментариями" эксперты подвергли сомнению, что открытая продажа этих активов во время войны принесет значительные средства.