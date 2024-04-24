logo

BTC/USD

64060.80

ETH/USD

3129.62

LTC/USD

83.97

USD/UAH

39.85

EUR/UAH

42.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Дефицит людей в ВСУ: решит ли проблему новый закон о мобилизации
commentss НОВОСТИ Все новости

Дефицит людей в ВСУ: решит ли проблему новый закон о мобилизации

Власть должна изменить подход к формированию образа армии в обществе

24 апреля 2024, 23:51
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, офицер ВСУ Максим Жорин выразил сомнения, что принятый ВРУ закон о мобилизации решит проблему дефицита людей в армии.

Дефицит людей в ВСУ: решит ли проблему новый закон о мобилизации

В Украине усилили мобилизацию. Фото из открытых источников

По словам военнослужащего, закон о мобилизации — шаг в правильном направлении, однако проблемы с людьми в армии являются очень комплексным вопросом.

"Все должно начинаться не с армии, а гораздо раньше – с гражданского населения. Работать нужно и информационно, и идеологически, и репутационно. Необходимо формировать правильный образ войска, заниматься тотальной подготовкой населения, работать над мобилизацией всего общества для объединения вокруг победы. А после этого уже идет работа ТЦК и все остальное", – подчеркнул Максим Жорин.

Кроме того, отметил офицер ВСУ, без реформы системы рекрутинга и учебных центров, а также справедливого распределения мобилизованных существенно улучшить ситуацию вряд ли удастся.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп изменил позицию по выделению помощи Украине, чтобы склонить на свою сторону выбывших с избирательной гонки сторонников республиканки Ники Хейли, убежден политический эксперт Олег Саакян. Своей уступчивостью Трамп заодно продемонстрировал не слишком лояльным ему избирателям-республиканцам, что Республиканская партия имеет влияние на него и способна изменять его позицию в интересах партии.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что представитель РПЦ Федор Лукьянов предложил объявить сатанизм экстремистской и деструктивной идеологией в России. Он заявил, что международное движение "сатанизм" должно быть объявлено экстремистской и деструктивной идеологией. В случае признания сатанизма экстремистской идеологией для адептов веры в дьявола будет предусмотрено наказание по трем статьям Уголовного кодекса РФ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5129
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости